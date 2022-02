La regina Elisabetta è morta. Questa la notizia che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web, divenendo virale. In un articolo pubblicato nelle scorse ore dal sito americano “Hollywood Unlocked“, si legge: “Doveva partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue britannico, Edward Enninful, ma è stata trovata priva di vita”.

La longeva regina d’Ighilterra è morta per davvero?! I sudditi e tutti coloro che la amano possono lanciare un sospiro di sollievo perchè si è trattato di una fake news, smentita a breve raggio.

L’accaduto

La riuscita della bufala è legata alle condizioni di salute attuali della regina che, come sappiamo, sulla base di un comunicato rislaente a domenica 20 febbraio, è risultata positiva al Covid. La notizia del decesso è stata rincarata dalla cancellazione degli impegni presi e dal rinvio degli appuntamenti fissati nell’agenda reale.

Le smentite sono arrivate con la stessa tempestività con cui è stata lanciata la bufala. La prima è arrivata a BNO News da Dayo Okewale, il capo di stato maggiore della Camera dei Lord, che ha spiegato che la Regina è assolutamente viva e si sta riprendendo dal Covid. Dalle ultime notizie che provengono dal castello di Windsor si evidenzia solo un leggero raffreddore per l’ormai novantaseienne sovrana inglese. Sintomi lievi che non destano quindi preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Tra l’altro la regina Elisabetta si ritrova con tre dosi di vaccino e questo sicuramente ha contribuito ad evitare che i sintomi del virus potessero essere molto più pericolosi ed aggressivi, portandola al decesso. A quanto pare il Covid è stato portato a palazzo dal figlio Carlo, incontrato dalla regina Elisabetta l’8 febbraio, mentre il 10 l’erede al trono è risultato positivo per la seconda volta da quanto è iniziata la pandemia, ma già guarito. Insomma, nulla, nemmeno il terribile virus , riesce ad abbattere la regina, cui auguriamo lunga vita!