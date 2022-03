La Regina Elisabetta abbandona per sempre Buckingham Palace

Ormai è divenuta una notizia a portata di tutti a livello globale circa la positività della Regina Elisabetta al Covid-19. Una positività che ha messo a dura la prova la salute della donna, considerando il fatto che la sovrana ha da poco spento 96 candeline, un’età che di certo comporta tutta una serie di acciacchi, quasi fisiologici, del corpo.

Nonostante tutto però la Regina può senza dubbio vantare di avere una pelle molto dura, tanto che questa volta la regnante è riuscita a sconfiggere l’infezione virale. Nonostante tutto però la donna sta vivendo in questo periodo un momento alquanto delicato; un periodo di transizione e di decisioni importanti.

La Regina lascia Buckingham Palace: ecco dove andrà

Per 70 lunghi anni infatti la Regina Elisabetta ha presieduto il suo trono nel suo palazzo reale a Buckingham Palace. Un palazzo che, a dirla tutta, ha sempre significato un senso di disagio per sua maestà. Per i sudditi infatti non è mai stata una novità che la Regina manifestasse una certa insofferenza a vivere nel palazzo reale, nonostante fosse il posto più adatto per una regnante inglese.

All’epoca della sua incoronazione, fu lo stesso Winston Churchill a convincere la giovane donna a regnare nel palazzo reale. Ma dopo 70 anni di regno è arrivato il momento per la Regina Elisabetta di prendere la sua decisione definitiva, abbandonare definitivamente il palazzo.

Da circa due anni a questa parte la donna ha vissuto in un luogo più tranquillo e senza dubbio più gradito da parte sua, il castello Windsor. Un posto incontaminato in cui la donna può seguire gli affari di famiglia, del suo popolo e, allo stesso tempo, coltivare la sua passione per i pony.

Non solo, il castello succitato rappresenta per la donna il luogo più adatto per affrontare i suoi ultimi anni di regno, dato che in quel castello la Regina ha i ricordi più belli insieme a suo marito Filippo, scomparso lo scorso anno. Una decisione definitiva insomma quella della Regina, ma senza dubbio la decisione più giosa e serena per se stessa.