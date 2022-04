La reazione ironica di Alex Belli e delle sorelle Selassié per l’ultimo gesto di Soleil Sorgè

Un paio di giorni fa Soleil Sorgè ha annunciato su Twitter (diventato immediatamente virale) la decisione di togliere dalla sua lista dei seguaci alcuni suoi ex compagni di viaggio del “Grande Fratello Vip”: “Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo“.

Questo annuncio viene fatto dopo l’intervista rilasciata dall’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” al sito “Fanpage“, in cui dichiara di sentire pochissimi concorrenti del reality show, tra cui Katia Ricciarelli, sottolineando di non aver più nessun contatto con Alex Belli.

La reazione di Alex Belli e delle sorelle Selassié

Tra i concorrenti unfollowati da Soleil Sorgè troviamo Alex Belli ed a Jessica e Clarissa Selassié, che almeno nella casa aveva stretto una bella amicizia. Secondo molti l’italoamericana avrebbe gradito ben poco l’ultima collaborazione fatte dalle due sorelle con la factory di Alex, sia in maniera individuale che di gruppo.

Alex Belli, insieme a Jessica e Clarissa, ha immediatamente commentato la decisione di Soleil con una storia pubblicata su Instagram utilizzando un pizzico d’ironia: “Ragazze sapete una cosa? Oggi è la giornata del defollowing, ci defollowiamo tutti quanti”. Tra l’altro il sito “Coming Soon” aggiunge un ulteriore dettaglio: “Tra le risate generali di tutti, Alex si è rivolto anche alla cagnolina Bella chiedendole se voleva defolloware la mamma o il papà”.

Proprio nella intervista al sito “Fanpage”, Soleil ha voluto chiarire il suo rapporto con Alex: “La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone”.