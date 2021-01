La reazione furibonda di Walter Zenga alle dichiarazioni del figlio Andrea nella Casa del GF Vip 5

Già dai tempi della sua partecipazione a Temptation Island assieme all’allora fidanzata Alessandra Sgolastra, Andrea Zenga aveva raccontato di non avere alcun rapporto col padre, Walter Zenga, celebre campione di calcio e indimenticabile portiere dell’Inter e della Nazionale. Figlio di Roberta Termali, conduttrice e seconda moglie di Zenga, Andrea è cresciuto con la madre e con i fratelli, senza avere una figura maschile di riferimento.

Addirittura, ha confessato di aver sentito il suo padre naturale solo due volte in quattordici anni. E sono proprio queste le cose che ha ribadito nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, quando Alfonso Signorini gli ha chiesto in che rapporti fosse attualmente con suo padre Walter. Andrea Zenga ha premesso di non voler fare la vittima né lanciare accuse a una persona che non essendo presente nello studio del GF Vip non poteva difendersi, ma di limitarsi a raccontare i fatti come sono andati dalla sua nascita a oggi.

Le parole di Andrea Zenga e la replica durissima di suo padre Walter

E il ragazzo ha spiegato che nei fatti suo padre non c’è mai stato nei momenti più importanti della sua vita. Ci sono stati sua madre e suo fratello (Nicolò Zenga, fratello maggiore di Andrea), ma non lui. “Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio” ha proseguito Andrea, ribadendo di non parlare per ripicca o cattiveria, ma solo per amore della verità. “Se questo volere non c’è stato non posso fargliene una colpa”.

Alludendo ovviamente al padre ha poi concluso che per quanto lo riguarda, chi non c’è stato e vuole entrare nella sua vita deve farlo perché lo vuole davvero, non certo pro-forma o per lavarsi la coscienza. “Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più” ha dichiarato, raccogliendo gli applausi del pubblico e dei compagni gieffini. Com’era prevedibile, queste dichiarazioni sono state ascoltate anche dal diretto interessato, Walter Zenga.

Ma nessuno si aspettava una sua replica così veloce e così dura. “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio” ha tuonato l’ex portiere, noto per il suo carattere irascibile e molto forte. “E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia” ha concluso, chiaramente furioso. Il GF Vip 5 farà ascoltare queste parole ad Andrea?