La reazione dell’ex di Mariana Rodriguez: "De Martino? Dalle stelle alle stalle”

Non si placa la vicenda che sta riempiendo intere pagine dei settimanali di cronaca rosa, ovvero la storia finita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che la storia sia definitivamente finita e senza possibilità di ritorno di fiamma, questo è dato per certo, ma ciò che infiamma la curiosità dei lettori di gossip e dei fan dell’ex coppia, è il repentino rimettersi in gioco, alla ricerca di un nuovo amore.

Sembra infatti che sia Belen che Stefano, non abbiano atteso poi molto nel tentare di rifarsi una vita, tanto che sono stati numerosi i rumors ed i gossip che li hanno riguardati. A questo giro infatti, ancora una volta, appare Stefano il protagonista dell’indiscrezione, pubblicata sul settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, che vuole il bel ballerino accanto a un’altra Rodriguez, per la precisione Mariana.

La ragazza, modella ed ex partecipante del grande Fratello Vip, sembra che di recente abbia trascorso un weekend in barca con il ballerino. La ragazza ha da poco chiuso la storia con l’ex naufrago de L’isola dei famosi, Simone Susinna. Tramite una storia instagram, il ragazzo tuona il suo commento acido, nei confronti di Mariana e Stefano.

Un commento sintetico, dove non ha menzionato i soggetti, ma con ogni probabilità, aveva il sapore di una vera e propria frecciatina scagliata al ballerino. Infatti nel commento si leggeva: “Dalle stelle alle stalle“. Non resta che attendere alla risposta eventuale di Mariana, in quanto, con ogni probabilità, Stefano non risponderà alla provocazione, non essendo solito rispondere via social.

Intanto, però, sembra che durante la gita in barca Mariana e Stefano non fossero soli, ma in compagnia di amici molto intimi di entrambi, quindi, secondo alcuni, la gita non era a sfondo romantico, ma solo un gruppo di amici che si sono ritrovati per passare un weekend in assoluto relax. In futuro si avrà conferma di questo ennesimo gossip.