La rabbia di Stash: "Mia figlia ha subito le angherie di una persona schifosa""

Reduce dall’importante impegno come giudice del serale di Amici 20, il talent di Maria De Filippi che ha vinto qualche anno fa col suo gruppo, The Kolors, Shash Fiordispino ieri ha pubblicato su Instagram alcune storie davvero incredibili. Arrabbiato e agitato, il cantante ha postato una foto della figlia di appena cinque mesi, che si chiama Grace, accompagnandola con delle frasi davvero molto forti, che hanno lasciato senza parole i suoi fan.

“Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona talmente schifosa da non avere cuore neanche davanti ad un neonato” ha esordito Stash. Ha poi proseguito raccontando un increscioso episodio avvenuto presso l’aeroporto di Pescara, dove la sua compagna Giulia Belmonte si era recata con la piccola Grace per raggiungerlo a Milano.

Stash Fiordispino furibondo

A quanto pare, però, ci sono stati problemi col volo e con la prenotazione (pare non fosse valida), e il personale dell’aeroporto di Pescara si sarebbe comportato davvero male. Avrebbero lasciato la ragazza e la bambina in attesa, senza notizie e senza dir loro cosa fare e dove andare, mentre Grace piangeva e nel frattempo l’aereo per Milano Linate partiva senza di loro.

Anche la Belmonte si è lamentata su Instagram, raccontato di aver buttato 200 euro e di essere stata costretta a tornare a casa e comprare un altro biglietto. Insomma, la carenza di servizio da parte dell’aeroporto non è proprio andata giù a Stash (che all’anagrafe si chiama Antonio Fiordispino) e alla sua compagna, che dunque hanno voluto rendere pubblico l’episodio.

Qualche ora dopo, a stretto giro, è arrivata la reazione dell’ufficio stampa dell’aeroporto, che ha raccontato una scena molto diversa. A quanto pare, Giulia Belmonte si sarebbe presentata in aeroporto sprovvista di biglietto per la bambina e per di più in netto ritardo, quando il gate era già chiuso e i dipendenti come da prassi non potevano più fare biglietti per un volo che era sul punto di partire. A questo punto però la domanda sorge spontanea: dove sta la verità?