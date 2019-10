"La pupa e il secchione", Nora Amile confessa: "Dopo il programma ho tentato il suicidio"

Nora Amile era una delle concorrenti del famoso programma di ben 13 anni fa, condotto da Enrico Papi e Federica Panicucci “La pupa e il secchione“. Nella fattispecie Nora interpretava la parte della “pupa” bella ma svampita, certe volte anche oca, diventando però tale ruolo in poco tempo un’etichetta, che la bella ragazza di origine marocchine ha avuto addosso per tanti anni.

Oltre al programma targato Mediaset, la ragazza ha preso parte anche al programma “Colorado” ed in seguito ad una sitcom insieme a Luca Laurenti, ma le persone, pubblico e colleghi di lavoro, avevano sempre una cattiva considerazione di lei. Ovviamente questo ha segnato un periodo abbastanza duro e buio per la ragazza, che ha tentato in tutti i modi di essere considerata per ciò che realmente è, e che la parte che ha interpretato nel programma di Papi era di fatto solo un’interpretazione.

La bella Nora infatti in un’intervista tenuta di recente per “Novella 2000” afferma di essere anche una donna abbastanza colta, e di essere diplomata come attrice, oltre a saper parlare bene quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. La ragazza è arrivata persino al gesto estremo, quello di tentare il suicidio.

Infatti a tal proposito Nora afferma: “Nel 2011 ho sofferto di depressione, ho avuto una crisi d’identità e volevo suicidarmi… Tutti mi associavano solo ed esclusivamente alla pupa e ho tentato il suicidio“. Per fortuna questa fase così brutta della sua vita sembra essere passata, grazie soprattutto all’aiuto dei suoi amici e parenti, oltre che ovviamente all’aiuto di psicologi.

Oggi Nora appare una donna completamente rinata, che ama vivere la vita e soprattutto viaggiare; è stata infatti in America, in California, dove ha ampliato i suoi orizzonti. La Amile ha ritrovato quindi un nuovo slancio vitale e pare che abbia anche molti progetti in corso; afferma infatti in merito: “Sto registrando una canzone che parla proprio del mio problema e sto scrivendo anche un romanzo sulla mia vita“.