La professoressa Sprite di "Harry Potter" posa nuda per Vogue

Miriam Margolye, nota per il ruolo della Professoressa di Erbologia Pomona Sprite nella saga di film di “Harry Potter“, ha vestito i panni di una delle star di copertina più improbabili di Vogue UK. L’attrice 82enne ha infatti posato nuda per un servizio fotografico per il numero annuale Pride della rivista.

L’attrice veterana è protagonista di uno scatto ironico che la ritrae totalmente senza veli, con solo una selezione di focaccine dolci glassate con ciliegie candite sistemate appositamente per preservare la sua modestia. Nonostante lo scatto, Miriam ha ammesso di aver faticato ad accettare la sua forma.

“Mi piace la mia faccia. Penso che il mio viso sia gentile, caloroso, aperto e sorridente“, ha commentato la star, “Ma io odio il mio corpo, i grossi seni, la pancia cadente, le piccole gambe storte. Non ne sono entusiasta. Ma bisogna fare il meglio che si può con quello che si ha. Si deve. Fai del tuo meglio“.

Tra un progetto lavorativo ed un altro, l’attrice ha rivelato che presto sarà sottoposta a un intervento al cuore per farle installare uno stent, rivelando che “non è intimorita” dall’operazione. “Quando sei giovane, non pensi mai al decesso. In pratica, pensi solo alla tua prossima sco***ta. Ora penso molto al decesso“, ha dichiarato, con il suo classico senso dell’umorismo. “Oh, ci penso tutti i giorni, certo. Ogni mattina quando mi alzo penso: ‘Hmmm, un altro giorno’, cosa che forse non mi aspettavo“.

Miriam ha anche parlato sul momento in cui si è dichiarata omosessuale con i suoi genitori, ammettendo che “li ha feriti” e sua madre le ha fatto giurare sulla Torah che non avrebbe mai più avuto rapporti intimi con un’altra donna. L’attrice ha fatto coming out nel 1966, quando l’omosessualità era ancora illegale, ma nonostante ciò la star non si è mai vergognata di essere attratta dalle donne. “Non mi sono mai vergognata di essere omosessuale o altro. Sapevo che non era un reato perché ero io. Non potevo essere criminale”.