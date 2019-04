La principessa Diana adorava gli hamburger surgelati e le patatine McCain

Il documentario di Channel 5 ha svelato i segreti su ciò che la principessa Diana amava mangiare ed acquistare durante lo shopping. Nel documentario intitolato: “By Royal Appointment: Shops Serving the Queen”, l’ex responsabile della protezione personale di Diana, Ken Wharfe, parla delle sue esperienze facendo la spesa con la principessa più amata di sempre.

Si potrebbe facilmente pensare che tutti gli acquisti venissero effettuati presso “Harrods” o “Selfridges“, invece è emerso che Diana ha vissuto una vita molto più semplice ed ha sempre preferito fare shopping nel supermercato di alta moda “M & S“. Ogni tanto la Principessa diceva al suo bodyguard: “Ken ho bisogno di andare da Marks and Spencer“, racconta Wharfe ai microfoni di Channel 5.

Wharfe fa anche riferimento allo shock dei sudditi di sua maestà, che spesso vedevano la principessa vagare per i corridoi del negozio, proprio come qualsiasi altra persona normale. “Era bizzarro vedere la principessa che camminava lungo i corridoi del supermarket prendendo dal freezer una busta di patatine McCain o un hamburger dallo scaffale. Spesso pensavo “perché hai bisogno di fare questo?“. Ma ciò era caratteristico di Diana, essere in contatto con la normalità e la realtà delle cose.

Come evidenzia il documentario, la principessa Diana era nota per essere sempre in contatto con il pubblico. Facendo questo ha ispirato anche sua nuora, Kate Middleton, avvistata spesso dai paparazzi su Ken High Street mentre fa un po’ di shopping. Trotters sembra essere uno dei suoi negozi preferiti, dove spesso viene vista mentre fa indossare a Prince George o a Princess Charlotte un paio di abitini.

Mentre la Duchessa del Sussex, Meghan Markle, non è ancora stata vista passeggiare per le strade di Kensington, però ha già raggiunto la cognata Kate, onorando Diana con le scelte in campo di moda. Recentemente, è stata vista sfoggiare lo splendido anello acquamarina della Principessa Diana, regalo del Principe Harry.