La Principessa Beatrice ha partorito una bambina, mentre è scandalo sul padre Andrea

La Principessa Beatrice ed il marito, l’italiano Edoardo Mapelli Mozzi, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia. L’annuncio ufficiale è arrivato lunedì 20 settembre, anche se la bambina è venuta alla luce sabato 18 presso l’Ospedale Chelsea and Westminster di Londra in un’ala privata della struttura.

“Siamo deliziati di annunciare la notizia dell’arrivo in sicurezza di nostra figlia, nata sabato 18 Settembre alle 23:42. Grazie al team della levatrice e a tutto lo staff dell’ospedale per la loro meravigliosa cura“, scrive Beatrice nel proprio account Twitter ufficiale. Alla nascita la bambina, il cui nome non è ancora stato svelato, pesava circa 2,8 chilogrammi.

Beatrice ed Edoardo si sono sposati lo scorso anno in una cerimonia intima che ha visto pochissimi ospiti, complici la pandemia in corso e gli scandali del padre Andera. La loro bambina ha un fratellastro maggiore, Christopher Woolf, nato dalle prime nozze di Edoardo Mapelli Mozzi, ed è la 11esima persona in linea al trono di Inghilterra.

Si tratta inoltre della 12esima pronipote della Regina Elisabetta, la quarta dei pronipoti reali a venire al mondo nel corso del 2021 dopo la nascita di August Brooksbank, figlio della Principessa Eugenie ed il marito Jack Brooksbank, Lucas Tindall, figlio di Zara Phillips e Mike Tindall, e Lilibet Mountbatten-Windsor, figlia del Principe Henry e di Megan Markle, tutti venuti al mondo negli ultimi mesi.

Nel frattempo il padre di Beatrice Andrea sta causando un grave imbarazzo a corte, in seguito alla denuncia formale di stupro da parte di Virginia Roberts, una delle vittime all’epoca minorenne di schiavitù sessuale dell’amico intimo di Andrea, il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein morto in carcere in circostanze misteriose.

Dopo aver evitato per anni le domande degli investigatori americani, pur essendosi dichiarato anni fa disponibile a parlare alla FBI per aiutare le indagini, Andrea si sta ora sottraendo alla denuncia, nascondendosi a casa della madre a Aberdeenshire, mentre il Palazzo sta tenendo delle riunioni di urgenza per formulare una strategia per affrontare le gravi accuse alle quali per anni, con la complicità della madre Elisabetta, Andrea si è sottratto.