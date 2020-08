La presa di posizione di Chiara Ferragni: "Un bambino non diventa gay quando vede due uomini baciarsi"

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni ha parlato delle coppie omosessuali: “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, e allo stesso modo come una donna può amare una donna”.

L’influencer arriva immediatamente in vetta alle tendenze di Twitter per aver scritto questa frase in un commento pubblicato sul Instagram. La moglie di Fedez è molto seguita sul social, ove conta quasi 21 milioni di seguaci e numerosi commenti e like sotto a ogni foto pubblicata.

Le parole di Chiara Ferragni

Il riferimento a queste dichiarazioni fatte dalla influencer provengono molto probabilmente dall’ultimo film firmato Disney e diretto dalla Pixar Animation Studios intitolato “Onward – Oltre la magia“. Nella pellicola è infatti apparso Officer Specter, il primo protagonista gay in un cartone animato della Walt Disney. Nelle ultime settimane la multinazionale ha conquistato la ribalta anch per Luz Noceda, personaggio bisessuale presente nel programma TV “The Owl House”.

Ritornando sull’argomento, Chiara Ferragni ha aggiunto: “Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura a essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?“.

Come si può leggere su Twitter, tantissimi utenti sono contenti che un personaggio tanto popolare e seguita come Chiara Ferragni abbia voluto dare un messaggio così forte e importanti sugli omosessuali. In merito a questo argomento una ragazza rivela: “Non si sta idolatrando Chiara Ferragni per non essere omofoba, si è solo felici che una persona con tanta visibilità mandi messaggi del genere, per alcuni scontati, per altri considerati ancora come qualcosa di assurdo”.