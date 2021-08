La nuova moda di Hollywood, Kristen Bell fa come Mila Kunis: "Lavo i figli solo quando sento la puzza"

Una nuova, incredibile moda impazza tra le star di Hollywood, soprattutto tra le giovani coppie di attori con la carriera in ascesa e poco tempo da dedicare alla famiglia. Tra le due principali fautrici annoveriamo Mila Kunis, assieme a suo marito Ashton Kutcher, e Kristen Bell, supportata dal marito Dax Shepard. Le due attrici hanno dichiarato senza alcun imbarazzo né peli sulla lingua di non essere grandi fan della doccia per quanto riguarda i loro bambini.

In altre parole sia la Kunis che la Bells hanno lasciato intendere in maniera molto chiara di lavare i loro figli solo quando puzzano. Questo non tanto – e non solo – per la mancanza di tempo che inevitabilmente interessa star di quel calibro, ma anche per una sorta di “ritorno alle origini” della biologia, quando gli esseri umani non avevano bisogno di troppo sapone perché sensibilmente più “selvaggi” rispetto a oggi.

Una nuova moda prende piede tra le star di Hollywood: “Usiamo il sapone solo quando strettamente necessario”

Per lo meno questo è quello che si evince dall’intervista rilasciata qualche giorno fa da Kristen Bell (che in Italia è diventata famosa grazie al ruolo di protaginista nel telefilm di successo “Veronica Mars”) e Dax Shepard al programma tv The View, dove la coppia ha ammesso per la prima volta di non lavare poi così tanto i figli. Sposati dal 2013, i due attori hanno avuto due bimbi Lincoln e Delta, che hanno rispettivamente 8 e 7 anni.

“Sono un grande fan dell’attesa della puzza” ha spiegato Kristen senza il minimo imbarazzo.“Quando senti una zaffata: questo è il modo con cui la biologia ti fa sapere che devi pulirlo” ha proseguito, convinta. Suo marito le ha dato man forte ricordando come inizialmente, quando i figli erano molto piccoli, lavarli faceva parte della routine serale. Quando poi sono stati in grado di lavarsi i denti e andare a letto da soli, le cose sono cambiate.

“Quando hanno iniziato ad andare a dormire da soli senza la routine, abbiamo cominciato a chiederci: quando è stata l’ultima volta che li hai lavati?” ha detto Dax Shepard tra le risate del pubblico. Un’altra coppia che ha fatto la stessa scelta è quella formata da Ashton Kutcher e Mila Kunis, che di recente hanno dichiarato di non lavarsi tutti i giorni, ma solo quando è necessario.

La stessa abitudine che hanno trasmesso ai loro due figli Wyatt e Dimitri, che stando a quanto dichiarato da Kutcher vengono lavati solo se visibilmente sporchi o puzzolenti.