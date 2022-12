La nuova fiamma di Leonardo DiCaprio: si chiama Victoria Lamas ed è nata 2 anni dopo l’uscita di "Titanic"

Ascolta questo articolo

Leonardo DiCaprio sembra avere trovato una nuova fiamma, confermando il trend secondo il quale le sue ragazze sono sempre più giovani. La nuova compagna dell’attore americano ha meno della metà dei suoi anni e si chiama Victoria Lamas, è un’attrice e modella ed è la figlia dell’attore di “Beautiful” e “Renegade” Lorenzo Lamas,

Victoria, che ha 23 anni, è nata due anni dopo l’uscita di “Titanic”, il film che catapultò DiCaprio nell’olimpo dello star system hollywoodiano, rendendolo famoso in tutto il mondo. A confermare l’esistenza di una relazione tra i due è il fatto che la presunta neo-coppia sia stata fotografata insieme già tre volte questa settimana.

Il primo avvistamento risale a martedì, quando sono stati fotografati separatamente mentre lasciavano il Club The Birds Streets, andando via nella stessa auto. Fonti vicine all’attore avevano subito smentito le notizie di un flirt tra i due, dicendo che si trovavano insieme ad una cena con un gruppo di amici.

Nonostante questo, da allora sono stati fotografati altre due volte insieme. Venerdì l’attore premio Oscar 48enne ha cercato di nascondersi ai paparazzi, indossando un cappellino da baseball nero e pantaloni grigi, ma è stato comunque fotografato mentre lasciava il night club Off Sunset a West Hollywood dopo aver festeggiato con la sua nuova fiamma.

Se confermata, la nuova storia di Leonardo significherebbe la fine del flirt con la supermodella Gigi Hadid. I due infatti avevano iniziato una frequentazione lo scorso settembre, che a fine novembre era ancora in corso, ma fonti interne rivelano che la loro storia non era una relazione “seria“. Una fonte vicina all’attore ha detto alla stampa: “Leo è single. Con Gigi non è cambiato nulla. Si vedono casualmente ma non c’è niente di serio tra loro“. Lo scorso agosto, Leonardo ha messo fine alla sua relazione di quattro anni con Camila Morrone, modella 25enne con la quale ha trascorso il periodo del lockdown.