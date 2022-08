La nuova compagna di Totti è incinta? Per Totti sarebbe il quarto figlio, il terzo per Noemi

Ascolta questo articolo

La separazione della coppia Totti Blasi desta ancora tanto clamore, ma anche la nuova coppia composta da Totti e Bocchi non smette di far parlare di sé. Si vocifera che la compagna dell’ex capitano della Roma è incinta, notizia ancora non confermata dai diretti interessati. Per Totti si tratterebbe del quarto figlio, mentre per Noemi sarebbe il terzo.

Entrambi stanno trascorrendo le vacanze al mare, Totti nella villa di Sabaudia insieme a Chanel e Christian, mentre Isabel è al mare con le amiche, e la Bocchi in una villa vicina a quella dove si trova attualmente il campione della Roma. Per quanto riguarda Ilary Blasi, pare che al momento stia trascorrendo le vacanze sulle Dolomiti e come sempre continua ad aggiornare i suoi fan tramite i social, postando scatti e storie con scenari fantastici.

Invece, risulta chiuso il profilo Instagram di Noemi. Né Totti né la Bocchi stanno pubblicando alcunché della loro vita privata, al fine di mettere a tacere le tante indiscrezioni che sono piovute su di loro.

Il motivo di non pubblicare nulla sui social da parte di Totti è dovuto anche al fatto che al momento sono in corso degli accordi legali di cui si stanno occupando gli avvocati e che in queste settimane stanno chiudendo. Totti e la sua ex moglie dovranno infatti firmare un accordo per dividere i loro beni patrimoniali e tutto quanto hanno realizzato nel corso del loro matrimonio.

Il patrimonio comprende proprietà immobiliari, azioni e società, ma i due devono anche tutelare i figli e devono accordarsi come fare per non far sentire loro la mancanza di entrambi i genitori. Una volta che tutto sarà finito, finalmente Totti uscirà alla luce del sole con la sua nuova compagna, e magari solo allora la coppia annuncerà il lieto evento. Sempre che quanto detto dalle voci che circolano sia vero!