La notte brava di Elisabetta Gregoraci a Dubai: lusso sfrenato e spettacoli fino a notte fonda

La vita noiosa e tutto sommato ordinaria della Casa del Grande Fratello Vip 5 è stata una parentesi piuttosto breve per Elisabetta Gregoraci, che è notoriamente abituata a ben altro stile di vita. E in questi giorni, su Instagram, i suoi follower hanno potuto osservare da vicino (si fa per dire) le giornate della loro gieffina preferita, che ha dato forfait ad Alfonso Signorini per volare in quel di Dubai, dove la aspettava il figlio Nathan Falco.

Flavio Briatore, infatti, ha aperto un nuovo Billionaire proprio negli Emirati Arabi, nell’esotica e futuristica Dubai, e dunque vi si reca spesso per motivi di lavoro. Lui e Nathan Falco c’erano già stata una prima volta mentre la Gregoraci si trovava ancora nella Casa del GF Vip 5, e ci sono tornati in occasione del Capodanno. Elisabetta invece l’ha festeggiato nello studio del reality show, che è andato in onda la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2021 con una puntata speciale.

La vita lussuosa di Elisabetta Gregoraci a Dubai

Ma una volta portato a termine questo impegno, anche la show-girl calabrese è volata a Dubai, dove ad attenderla non c’erano solo figlio ed ex marito (che comunque era impegnato a gestire il locale) ma anche la vita extra-lusso alla quale è abituata. Una vita che i suoi fan hanno potuto ammirare tramite Instagram.

Tanto per cominciare, appena sbarcata l’ex Lady Briatore si è concessa una serata mondata: prima, assieme a Nathan Falco, ha assistito in prima fila agli spettacoli di acrobati e ballerini che si esibivano al Billionaire, poi si è concessa una cena a cinque stelle in un ristorante stellato. Rientrata a tarda notte, l’ex gieffina si è svegliata tardi e si è subito concessa un lungo bagno in una lussuosa piscina.

Poi c’è stata la colazione in un altro locale chic di Dubai e quindi è cominciata una giornata all’insegna della spiaggia e dello shopping, come ben si addice alla (ex) moglie di un milionario (anche in tempo di Covid-19 e restrizioni).