La moglie di Will Smith gli confessa in diretta di averlo tradito. Ecco come ha reagito

La famiglia Smith è forse tra le famiglia hollywoodiane più famose; tutti conoscono Will Smith, con i suoi infiniti ruoli ha saputo stregare intere generazioni di spettatori. Divenuto famoso grazie ai suoi ruoli come “Willy il principe di Bel Air” e molti altri ancora. Oggi l’attore è una vera star del cinema, ed ovviamente anche la sua famiglia gode di una certa fama.

Suo figlio Jaden ad esempio, per quanto non abbia perseguito le orme del padre, ha deciso di voler invece intraprendere la strada della musica, divenendo un artista davvero formidabile. D’altronde la cosa non sorprende, se si pensa che Will, durante gli anni 90, divenne un rapper anche di una certa fama.

Oggi la famiglia Smith è nell’occhio del ciclone mediatico, dopo che una settimana fa, il cantante August Alsina, aveva pubblicamente confessato di aver avuto una storia segreta con Jada Pinkett, moglie di Will Smith. La donna ovviamente aveva subito smentito la cosa, ma a distanza di una settimana, sembra che abbia deciso di ritrattare la sua posizione.

Davanti alle telecomare della sua trasmissione, Red Table Talk, un format dedicato a svelare segreti delle star, aneddoti che nessuno conosce, Jada fa la sua confessione davanti al marito, ovvero di aver in effetti avuto una storia parallela con Alisa, conosciuto tramite suo figlio Jaden. Non l’ha presa benissimo Will, che di certo non si aspettava un tradimento da parte della moglie, ma allo stesso tempo Jada tenta di chiarire e giustificare il suo stato d’animo.

Infatti Jada ha poi affermato: “Sì, avevo solo bisogno di sentirmi bene“, affermando che in quel momento era quello di cui aveva bisogno, ma che in realtà non è stato nulla di serio. In passato circolava la voce che in realtà la coppia avesse una forma di apertura verso i tradimenti, ma in seguito si è poi scoperto che non è affatto così.