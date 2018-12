La Marchesa d’Aragona diventerà nonna. La figlia Ludovica è incinta

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona sicuramente è stata uno dei personaggi principali della terza edizione del Grande Fratello Vip e, dopo la bellissima esperienza del reality, oggi si appresta a viverne un’altra ancora più bella. L’ex gieffina infatti diventerà preso nonna visto che la figlia Ludovica ha annunciato di essere in dolce attesa.

Con un bellissimo post sul suo profilo Instagram Ludovica infatti ha rivelato: “Buon Natale a tutti i nostri meravigliosi amici, un Natale per noi molto speciale …felicemente in attesa del frutto del nostro amore che arriverà con l’estate”. Immediato il commento da parte della nonna Daniela che, senza tanti preamboli ha confessato “Che gioia”.

Ludovica Leuzzi Del Secco infatti è l’unica figlia della Marchesa nata dal matrimonio finito con il primo marito Saverio Leuzzi. Ad oggi la stessa porta il cognome del marito ovvero Scarpa Basteri. Ha infatti sposato Gianalberto Scarpa Basteri, un giovane rampollo appartenente ad una famiglia nobile che nel 2015 ha anche acquistato il Venezia calcio da un’asta fallimentare.

Avvocato civilista, Ludovica lavora assieme al marito nello stesso studio legale mentre Gianalberto lo abbiamo potuto conoscere ospite spesso nei salotti di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e Domenica Live in difesa della suocera Marchesa D’Aragona. La stessa infatti appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 3, dopo le polemiche e le critiche nate durante la sua permanenza in casa, ha raccontato di essere Marchesa per identificazione personale spiegando altresì di aver depositato il marchio alla camera di commercio.

Il suo sangue però sarebbe comunque blu dal momento che la sua famiglia avevano comunque origini nobili. Presto potremo ammirarla sempre su Canale 5 con uno spazio tutto suo ma non sicuramente al posto di Tina Cipollari nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi come invece si era mormorato qualche settimana fa e prontamente smentito dalla stessa.