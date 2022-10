La mamma e la sorella di Ginevra Lamborghini cancellano l’app di Twitter: "Ricevuti commenti infamanti"

Ascolta questo articolo

La prima e al momento unica a essere squalificata dalla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, è stata Ginevra Lamborghini. Quest’ultima ha infatti pagato duramente il suo comportamento contro Marco Bellavia e in merito Alfonso Signorini ha deciso di non fare nessuno sconto mettendo in atto la sanzione più dura per un reality show.

Nonostante il provvedimento duro ricevuto dai telespettatori, e l’invito di Alfonso Signorini agli utenti di social di non offendere Ginevra, il popolo del web sembra ancora attaccare la Lamborghini. Negli ultimi giorni però sarebbero finiti nel mirino anche la madre e la sorella dell’influencer, per questo motivo l’ex concorrente del “GF Vip” è costretta a mettere in chiaro alcune cose.

“Non posso fare a meno di spendere due parole su quanto accaduto ieri sera sui social soprattutto su Twitter” ha rivelato Ginevra il giorno dopo alla diretta di giovedì come riporta “Biccy” per poi aggiungere: “Ieri sera mi sono state fatte presenti una serie di cattiverie e insulti diretti a mia mamma che è stata attaccata e infamata per aver semplicemente espresso la sua preferenza in merito a chi salvare al televoto. La frase che ha scatenato le offese è stata ‘salvate Pamela’”.

In questa circostanza Ginevra sottolinea che la madre è semplicemente una telespettatrice del “Grande Fratello Vip” come tutti, per questo motivo si merita il rispetto di tutti. Accusa questo piccolo gruppo di persone che: “Accusano continuamente di certe cose, è che comportandosi così non sono migliori di me“.

Oltre ad aver pubblicato vari screen in cui la madre riceve degli attacchi da parte del fan del reality, Ginevra ha voluto concludere: “Queste che seguono sono solo una piccola parte i messaggi che la mia mamma riceve dal giorno della mia squalifica e che ieri sera sono fioccati sotto il post di sostegno a Pamela. Mia sorella e mia mamma costrette a cancellare l’app di Twitter per non leggere la miriade di commenti infamanti e minacciosi che ricevono. Tutto questo è inaccettabile”.