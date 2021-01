La mamma di Zequila cambia la serratura e lo lascia fuori casa

Sono sempre di più i cosiddetti “mammoni” in Italia, ovvero persone che non riescono a staccarsi dalla mamma e preferiscono vivere ancora con lei sotto lo stesso tetto. Per la maggior parte, si tratta di giovanissimi, anche se negli ultimi anni è aumentata la schiera degli over 40. Un esempio di over 50 che vive con la mamma è sicuramente Antonio Zequila, il quale è stato lasciato fuori casa dalla madre.

In base a quanto si legge su Il Tempo che ha raccolta la testimonianza, la madre di Antonio Zequila avrebbe cambiato serratura e ora il figlio dovrà trovarsi una nuova casa. La madre ha deciso di optare per questa soluzione drastica, ma anche salvifica per il figlio in quanto vorrebbe che si accasasse e mettesse su famiglia dal momento che ha già 57 anni.

Lo stesso Zequila, ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip e che ha lavorato con Franco Zeffirelli, racconta che, forse sua madre ha ragione. Infatti, l’attore racconta: “Vuole che metta su famiglia. Forse ha ragione. E’ molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c’è più”.

Antonio Zequila lancia anche un appello, una sorta di contest, sperando che qualcuno lo aiuti a trovare moglie e mettere su casa. Zequila, oltre a parlare della sua vita privata e raccontarsi, afferma che potrebbe tornare presto in televisione con un progetto bomba, anche se al momento, preferisce non svelare nulla mantenendo il totale riserbo.

Nel frattempo, racconta di essersi allontanato da casa all’età di 18 anni per cercare fortuna e tentare la strada dello spettacolo, come ha fatto. Non appena i suoi genitori sono arrivati a Roma, ha preferito raggiungerli per stare accanto a loro e goderseli. La signora Zequila, la madre, afferma di avere cambiato la serratura in quanto non ce la fa più, dal momento che ci sono sempre troppi panni da lavare e lei non riesce a tollerare questo atteggiamento.