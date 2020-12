La mamma di Tommaso Zorzi ha conquistato tutti, chi è Armanda Frassinetti?

Nella puntata del 7 dicembre il GF Vip l’incontro fra Tommaso Zorzi e la mamma ha mandato in delirio i fan. In quei pochi minuti che la donna ha trascorso all’interno della Casa ha conquistato tutti e in rete i fan si sono davvero scatenati. La donna è entrata nella casa per sostenere il figlio dopo l’uscita di Francesco Oppini.

Il giovane, che è si è innamorato di Francesco, era triste per la sua assenza e la sua mamma è entrata per dargli un supporto e aiutarlo a proseguire nel suo percorso. Elegante, ironica e con un grande senso di equilibrio, Armanda Frassinetti è apparsa a tutti come una donna molto empatica, che ha una grande complicità con il figlio.

Bella, bionda e molto chic nel suo tailleur, la donna svolge la professione di dietologa presso l’Unità Operativa Igiene, alimenti, e nutrizione dell’Asl di Milano. Durante la sua carriera ha fatto esperienza anche al consolato USA, ma nonostante i suoi impegni non ha mai trascurato Tommaso e lo ha sempre fatto seguire da una tata.

Armanda è separata con il padre di Tommaso e Gaia, che lavora come amministratore delegato in diverse agenzie di comunicazione milanesi. La posizione economica della famiglia di Zorzi è abbastanza agiata, particolare che il concorrente del GF non ha mai nascosto. Non appena ha rivisto il figlio Armanda gli ha detto subito che è una persona speciale e che con il suo carisma è riuscito a farsi voler bene da tutti e a rivelarsi per quello che è realmente.

La dietologa gli ha anche detto che con il suo modo di fare ha trasmesso al pubblico l’immagine di una persona buona e affettuosa, solare e piena di vitalità, dotata di un’incredibile energia e voglia di fare. Il suo mostrarsi senza nascondere fragilità e debolezze ha fatto capire a tanti che è una persona vera, e gli ha dunque raccomandato di continuare ad esserlo. Tanti gli utenti che hanno scritto in rete una valanga di complimenti per la mamma di Zorzi, non c’è che dire, madre e figlio sono una vera rivelazione.