La madre di Nadia Toffa confessa: "Abbiamo scoperto delle cose sul suo pc"

Il ricordo di Nadia Toffa sopravvive indelebile nella memoria di sua madre. Dopo la lacerante esperienza della perdita di sua figlia, che le ha fatto conoscere il volto peggiore della morte, la signora Margherita Toffa sta cercando di dare memoria all’ex conduttrice de Le Iene, passata a miglior vita a soli 40 anni.

Nonostante la tragica e devastante esperienza che le ha strappato sua figlia, l’amore per Nadia Toffa resterà impresso per sempre nel cuore della signora Margherita. In una recente intervista, rilasciata al noto giornalista Gianluigi Nuzzi, la madre della stimata conduttrice bresciana ha fatto un’nattesa rivelazione, relativa a del materiale rinvenuto sul pc di sua figlia.

Ad un mese dalla scomparsa di Nadia Toffa, infatti, i genitori dell’ex iena hanno aperto dei file presenti sul pc della figlia e avrebbero scoperto dei sorprendenti progetti: “Aprendo il suo computer abbiamo scoperto delle cose, delle belle cose, delle belle idee. Noi prenderemo questo suo testimone, ci faremo aiutare anche perché siamo anziani, non dobbiamo demordere perché è importantissimo”.

La donna è stata vaga nell’esporre il contenuto di ciò che avrebbe trovato sul computer personale di Nadia Toffa, ma sembrerebbe proprio che le idee di sua figlia fossero inerenti alla drammatica situazione del Sud Italia: appunti riguardanti la terra dei fuochi e i numerosi bambini deceduti a causa dei tumori. Secondo Margherita Toffa, dedicarsi al sogno di Nadia e realizzarlo, potrebbe onorare la sua memoria ed essere un meraviglioso tributo all’ex conduttrice Mediaset.

La forza e la positività di una mamma che, con serenità e determinazione, desidera approfondire i propositi degni di lode della sua compianta figlia. Perdere un figlio è un dramma incommensurabile per una madre e, per farsi forza, la Signora Margherita ha deciso di dedicarsi anima e corpo a quello che era il sogno inesaudito di Nadia Toffa.