La madre di Can Yaman su Diletta Leotta: "Mia figlia"

Come i fan hanno potuto facilmente intuire dal suo profilo Instagram, attualmente Diletta Leotta si trova in Turchia – per la precisione nella capitale, Istanbul – dove è volata insieme al suo compagno Can Yaman per trascorrere un periodo di vacanza lontano dal Bel Paese. Diletta e Can sono fidanzati da diverso tempo e sin dall’inizio sono stati vittima di gossip selvaggio e insinuazioni più o meno perfide.

Per esempio, c’è chi sostiene che il loro fidanzamento sia tutta una farsa volta a ottenere maggiore visibilità per entrambi, ma anche chi crede che siano prossimi alle nozze oppure chi ogni settimana lì dà per spacciati. Tra le tante voci circolate di recente, c’è anche quella secondo cui alla madre dell’attore di Mr Wrong non piacerebbe affatto la Leotta, al punto da opporsi strenuamente alla loro relazione.

Diletta Leotta in Turchia per le presentazioni alla mamma di Can Yaman

Ma il viaggio di Diletta in Turchia ha mostrato in maniera lampante come, almeno questa voce, sia del tutto infondata. A quanto pare, infatti, tra le prime cose fatte da Can una volta atterrato in patria con la bellissima fidanzata italiana, ci sono state le presentazioni ufficiali in famiglia. E così, se lui nelle scorse settimane è volato in Sicilia per conoscere la famiglia di lei, a Istanbul ha presentato la giornalista di DAZN a sua madre.

E la signora Guldem, ovvero la neo-suocera di Diletta Leotta, non sembra affatto ostile alla nuova fiamma del figlio: al contrario, anche lei come Can sembra aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Basti pensare che poche ore fa, sul suo profilo Instagram personale, ha pubblicato una foto in barca assieme ai due piccioncini.

Fin qui nulla di strano o di eclatante, se non fosse per il tito dato allo scatto in questione. “Mia figlia e mio figlio” ha scritto sotto il post, mostrandosi una mamma super orgogliosa, tutt’altro che gelosa del figlio come si mormorava. Non solo, perché ha parlato della ragazza come di una nuova figlia. Ovviamente il post è stato subito sommerso di like, complimenti e commenti entusiasti. Del resto la coppia può contare su una fanbase di tutto rispetto, visto che Diletta Leotta conta quasi 8 milioni di follower, mentre Can Yaman 8,5.