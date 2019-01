La madre di Brad Pitt attacca Angelina Jolie: “Gli ha rovinato la vita, è una manipolatrice”

C’è da aggiungere un ulteriore capitolo alla guerra infinita che contrappone Brad Pitt ad Angelina Jolie. Come risaputo, dopo la separazione avvenuta nel mese di settembre 2016, tra i due protagonisti dell’ex coppia d’oro di Hollywood non sono mancati gli scambi di accuse e recriminazioni.

A fronte di questi continui botta e risposta che hanno alimentato a dismisura i gossip, non sono mancate le dichiarazioni da parte di colleghi e amici intimi della coppia, che a seconda dei casi si sono schierati dalla parte dell’uno piuttosto che dell’altro. L’ultima ad essersi espressa in merito è stata la madre di Brad Pitt, che come ovvio che fosse, non poteva che difendere l’attore di Seven.

Stando al racconto di una fonte anonima rilasciata al sito Radar Online, Jane Pitt sarebbe furiosa contro la nuora, rea di aver gettato il figlio nel baratro dell’alcol. Ma non ci sarebbe solo questo. Dal suo punto di vista, Brad non solo è stato trattato in modo crudele, ma sarebbe stato manipolato in modo tale da non essere in grado di lasciarla, in quanto è la stessa Jolie a non volerlo lasciare andare.

Un’altra fonte attendibile avrebbe anche aggiunto l’esistenza di una lite furibonda tra le due donne. “Jane è una persona difficile, non perdonerà mai ad Angelina per aver messo in mezzo la famiglia, specialmente per il fatto che da quando hanno annunciato il divorzio, hanno visto i bambini a malapena”. Così, dopo averla accusata di aver rovinato la vita del figlio, la donna pretende ora una serie di spiegazioni.

Già in passato Brad Pitt ha dovuto sudare sette camicie per fermare le intenzioni bellicose della madre. Più di una volta l’ha dovuta implorare di non prendere l’aereo per andare ad affrontare a viso aperto la nuora. Ma per Jane sarebbe impossibile trattenersi, in quanto avrebbe maturato un rancore difficile da contenere. Per questo motivo ogni occasione sarebbe buona per incontrare Angelina Jolie, dicendole in faccia tutto quello che pensa sul suo conto.