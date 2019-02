La madre di Belèn difende il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric dagli attacchi social

Veronica Cozzani, che tutti conosciamo per essere la mamma di Belèn, Cecilia e Jeremias Rodriguez, è scesa letteralmente in campo per difendere soprattutto su Instagram il figlio di Fabrizio Corona, Carlos Maria. Il ragazzo che ha solamente 16 anni, nelle scorse settimane e non solo, è finito nuovamente nel mirino dei tantissimi haters che sui social continuano ad insultarlo.

Nuovi attacchi sono arrivati immediatamente dopo che Fabrizio ha postato sul suo profilo Instagram una tenerissima immagine che li ritrae assieme in un locale e dove Carlos è seduto sulle gambe del padre. Nella didascalia lo stesso Fabrizio ha scritto la parola “vita” confermando così il legame intenso che lo lega al figlio avuto con Nina Moric.

I follower non sembrano però aver gradito il post arrivando addirittura ad offendere il ragazzo fino a quando in sua difesa non è arrivata mamma Nina che, irata ma soprattutto infastidita da tali comportamenti, ha chiosato furiosamente “Come madre mi vergogno dei vostri commenti. Parlate di un sedicenne senza il minimo pudore. Ma da piccoli siete caduti dal seggiolone? Lasciamo perdere i ragazzetti idioti, ma gli adulti, mamma mia che poveretti, vi dovete fare schifo da soli. Che la notte vi porti un po’ di decenza umana, siete peggio delle bestie”.

Questa ramanzina non sembra aver fermato gli haters che hanno continuato imperterriti a prendersela anche con Nina. A questo punto è intervenuto Veronica Cozzani ovvero la mamma di Belèn Rordiguez per mettere a tacere i continui detrattori. La donna che ha conosciuto Carlos quando la modella argentina era legata a Fabrizio sembra avere un ottimo ricordo del ragazzo che oltretutto cosidera molto posato, educato e studioso.

“Chiudi la bocca. Conosci Carlos personalmente? A te, amore, lui ti gira come una frittata. Lui è super intelligente” ha infatti chiosato Veronica dimostrando come sempre un grandissimo carattere. Anche durante la fine del matrimonio fra Belèn e De Martino, la Cozzani si scagliò contro chi continuava a dare la colpa della rottura alla famiglia Rodriguez.