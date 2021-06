La lotta per la custodia dei figli tra Angelina Jolie e Brad Pitt

Oggi 4 giugno Angelina Jolie compie 46 anni, un compleanno molto amaro quest’anno dopo il primo round perso in tribunale, contro il suo ex Brad Pitt, per l’affidamento esclusivo dei 5 figli minorenni.

Era il 20 settembre quando iniziò a circolare la notizia shock del divorzio tra Brad e Angelina e molti iniziarono a sperare in un ritorno di fiamma tra il divo e Jennifer Aniston. Le cause del divorzio sono, secondo i tabloid, da attribuire alla dipendenza dall’alcol di Brad Pitt. La stessa Jolie, nel giugno 2020, si è esposta dicendo di essersi separata per il bene dei suoi figli, raccontando un episodio violento che coinvolse il suo ex, durante un volo su un jet privato verso la Francia Brad, sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe picchiato il figlio maggiore, Maddox. Una dipendenza quella dall’alcol che l’attore ha ammesso di aver superato nel 2017, attraverso l’aiuto degli Alcolisti Anonimi.

Non sono stati anni facili per nessuno dei due e sicuramente la dura battaglia per la custodia dei figli, che portano avanti da ormai 5 anni, non aiuta a risollevare la loro situazione. Una news che ha esasperato ancor di più l’animo della diva di Maleficent è quella di qualche giorno fa, che ha visto l’attore vincere a sorpresa in tribunale ottenendo la custodia congiunta dei 5 figli minorenni: Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox, rispettivamente di 17, 16, 14 e 12 anni.

Il primo figlio, Maddox, ha già testimoniato contro il padre in passato e non vuole più portare il suo cognome e, essendo maggiorenne, non è vincolante alla decisione del giudice.

Una fonte vicina alla Jolie ha confessato che l’attrice sarebbe molto delusa per come sia andata la sentenza, ma ciò che più l’ha infastidita è stato il comportamento del giudice Ouderkirk, il quale non ha dato la possibilità ai ragazzi di testimoniare contro il padre, perciò Angelina Jolie è fermamente convinta di fare ricorso e continuare la guerra, nonostante abbia perso la prima battaglia.