La giudice di ‘Ballando con le Stelle’ Carolyn Smith ha interrotto la chemio, ha confessato di avere paura

Famosa per essere dal 2007 la presidente della giuria di ‘Ballando con le Stelle’, la coreografa Carolyn Smith sta attraversando un periodo complicato. Circa sei anni fa ha scoperto di avere un tumore al seno e in tutto questo tempo ha seguito le cure e la chemioterapia per combatterlo. Purtroppo, però, non sono mancati nel frattempo le conseguenze negative derivate dai farmaci.

Infatti, se da un lato contrastano il tumore ed evitano ricadute, dall’altro possono causare gravi danni al fegato. Per questo la 61enne ha deciso di interrompere al momento la chemio, ma ha confessato di avere paura, perché se non riprende presto la cura, potrebbe insorgere nuovamente quello che lei chiama intruso.

La scozzese, come sempre brillante e vivace, da qualche mese non fa più la chemio perché i valori della bilirubina era molto alti e i danni al fegato sarebbero stati irreparabili se avesse proseguito la cura. Tuttavia, è consapevole che senza la chemio le probabilità che il cancro torni sono alte. Per fortuna al momento i risultati della Tac e della Pet hanno rivelato una situazione ottimale e non fanno presagire nulla di cattivo.

La giudice di Ballando ha rivelato che la scoperta del tumore al seno è stata causale,ma annunciata dai suoi due Yorkshire terrier, Scotty e BB. I due cagnolini le saltavano in braccio e andavano a poggiare sempre le zampe sul seno sinistro. Per Carolyn questo era un segno e un giorno ha scoperto, toccandosi, che c’era un nodulo.

La giudice e coreografa però ha affrontato tutto con molto coraggio e anche tanto ottimismo. Amante della vita, adora muoversi e stare in allegria, e non si piange addosso. Un turbante ha nascosto per qualche tempo la caduta dei capelli, ma poi ha deciso di mostrarsi al naturale, senza paura e vergogna. Sposata dal 1997 con Tino Michielotto, Carolyn non si abbatte e anche questa volta farà la scelta migliore.