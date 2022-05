La frecciatina di Franco Bortuzzo a Lulù e Manuel: "I genitori ci vedono molto lungo"

Ascolta questo articolo

Il rapporto tra Franco Bortuzzo e Lulù Selassié è sempre stato piuttosto complesso, ed entrambi non hanno mai nascosto il loro modo di pensare totalmente diverso. Per molti infatti la causa della rottura tra la principessa e Manuel nasce proprio da un desiderio di Franco, anche se non tutti sono convinti da questa versione dei fatti.

Lulù però continua imperterrita per la propria strada come si può evincere facilmente dalla sua ultima intervista al settimanale “Chi Magazine”: “Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Mentre io e Manuel facevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. […] È lui la causa. Se non fosse stato per suo padre, io e Manuel staremmo ancora insieme“.

La risposta di Franco Bortuzzo

Già dai tempi della loro avventura al “Grande Fratello Vip”, Franco Bortuzzo ha affermato più volte di non vedere in Lulù la ragazza ideale per il proprio figlio. La situazione è diventata addirittura più complessa una volta finito il reality show, come dichiarato dalla stessa Selassié in un’intervista.

Franco però ha deciso di rispondere alla recente stoccata di Lulù, ricambiando la frecciatina ricevuta: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali. Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo. Conoscendo le ex fidanzate di Manuel, posso dire che lei si discosta un po’ come stile di vita”.

Attualmente la storia, salvo clamorosi colpi di scena, tra Lulù e Manuel è terminata, nonostante la principessa su Instagram avrebbe rivelato di essere pronta ad avere un confronto faccia a faccia con il nuotatore per provare a chiarirsi e ad avere una seconda occasione.