La foto ironica di Alena Seredova diventa subito virale: "D’Amico ti puoi fidare"

Alena Seredova come sempre dimostra con grande stile il suo senso dello humor; modella ed attrice ha sempre riscosso notevole successo per il suo fascino. Ex moglie del portiere Gigi Buffon, i due convolano a nozze nell’ormai lontano giugno 2011 e restano legati per ben sei anni, dando i natali a due figli David Lee e Louis Thomas; a luglio 2014 però i due si separano.

Dopo appena qualche mese Buffon ufficializza la sua nuova relazione con l’attuale compagna Ilaria D’amico; la relazione tra la D’amico e Buffon pare sia iniziata, a detta della Seredova, anche prima della separazione tra i due coniugi, molto probabilmente questo può essere stato il motivo della definitiva rottura amorosa tra i coniugi.

Ad oggi Alena appare però serena ed ironica; infatti con fare molto scherzoso ha pubblicato una foto che è diventata in pochissimo tempo letteralmente virale; la foto la ritrae mentre indica una cartello con su scritto: “D’Amico, ti puoi fidare“. L’immagine è stata subito pubblicata e condivisa da Alfonso Signorini; ovviamente il contenuto della foto è ironicamente riferito alla nuova compagna dell’ex marito Buffon, Ilaria D’Amico.

In poco tempo la foto ha ricevuto tanti commenti, molti dei quali positivi, volti a sottolineare il forte senso dell’umorismo della donna, infatti tra i commenti si legge: “Grande donna, grande senso dell’umorismo“. La Seredova infatti dalla foto sembra davvero risoluta e divertita; il fine ultimo di questo gesto non era in alcun modo a carattere accusatorio, bensì scherzoso ed ironico.

Ad oggi sia Buffon che la Seredova hanno voltato pagina, oggi infatti Alena è fidanzata con Alessandro Nasi, ma nonostante la coppia pare stia vivendo un periodo davvero positivo, la Seredova afferma di non avere per il momento intenzione di risposarsi. Buffon e la D’Amico invece hanno avuto anche un bambino, Leopoldo Mattia, e pare che di recente la telecronista calcistica sia nuovamente incinta del portiere.