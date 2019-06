La figlia malata di Paolo Bonolis. Parla Sonia Bruganelli: "Sono arrabbiata con Dio…"

Sonia Bruganelli, moglie di uno dei più famosi presentatori della televisione italiana, Paolo Bonolis, si è aperta di recente ad un’intervista fatta al “Corriere della Sera“. Nella vita Sonia è una manager, ma è nella veste di madre che ha rivelato la malattia della figlia Silvia, che fin dalla nascita ha sempre avuto seri problemi di salute, che hanno compromesso anche la naturale crescita della bambina.

Oggi Silvia di anni ne ha 17 ed appare migliorata, acquisendo anche una certa autonomia, ma rimane pur sempre in costante osservazione. Sonia Bruganelli ad oggi appare una donna ferita, che reputa del tutto ingiusto che i bambini debbano subire questi stati di malessere e sofferenza, di fatto la sua collera è rivolta anche a Dio.

Sono state delle affermazioni molto forti e toccanti, sintomi di una sofferenza interiore della manager, che ha sentito tanto la malattia della figlia. Ad aggravare inoltre la situazione sono anche le voci infondate su un’eventuale crisi tra lei e il marito. Sonia, pur confermando che certe volte dormono in letti separati per motivi personali, nega chiaramente l’esistenza di una crisi con Paolo.

Infatti sulla rivista di gossip “Novella 2000“, diretta da Roberto Alessi, Sonia afferma che anche in un matrimonio serve assolutamente la passione, così come nel lavoro; di fatto afferma: “È una conditio sine qua non. Ma è importante anche ritagliarsi degli spazi di libertà” ed a quanto pare sembra che questa regola valga anche durante le ore di sonno.

Infatti proprio a tal proposito la moglie di Bonolis continua: “Io credo che sia un atto di civiltà dormire in camere separate“. Dunque pare proprio che sia vero che i due coniugi dormano in letti separati, pur senza ombra di crisi coniugale, come sostenevano molte voci in circolazione sul conto della coppia; in realtà i due, sposati ormai da anni, vivono in maniera felice e serena il loro rapporto.