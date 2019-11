La figlia di Heather Parisi si scaglia contro sua madre

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia dell’ex ballerina e soubrette Heather Parisi, non ci sta e prende le distanze dalle recenti dichiarazioni di sua madre, rilasciate nel corso della trasmissione “Live Non è la D’Urso“. Più voci di corridoio sostengono che tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna non corrano buoni rapporti.

Durante l’ultima puntata del popolare show di canale 5, l’ex esuberante starlette della Rai ha mostrato un perfetto quadretto familiare, composto dal partner Umberto e i due figli gemelli Elizabeth e Dylan. Malgrado ciò, sembrerebbe che la famiglia di Heather Parisi non sia poi così idilliaca come la 59enne americana l’ha dipinta.

Rebecca Jewel e Jacqueline Luna, le due prime figlie dell’ex showgirl, vivrebbero da molti anni con i loro rispettivi padri e non avrebbero un rapporto eccezionale con la madre. Lunedì scorso, proprio mentre andava in onda a “Live Non è la D’Urso” l’intervista di Heather Parisi, una delle due figlie maggiori dell’ex showgirl ha deciso di pronunciarsi a mezzo social.

Le affermazioni della 59enne americana non avrebbero convinto la sua secondogenita, al punto tale da indurla a replicare su i social network. Jacqueline Luna Di Giacomo, nata da una delle prime relazioni amorose dell’ex ballerina, avrebbe postato una Instagram story che smentirebbe esplicitamente le parole di sua madre.

Dopo aver opportunamente taggato la conduttrice Barbara D’Urso, la 19enne avrebbe così esordito: “Perché non chiedete alla Heather dove sono le altre due figlie?”. Un intervento spiazzante che ha riempito di dubbi e curiosità sia i followers di Heather Parisi che i telespettatori di “Live Non è la D’Urso”.

A cosa alluderebbe la contrariata secondogenita dell’ex soubrette? Ma soprattutto, intercorrono antichi dissapori tra madre e figlia? Poiché tali interrogativi non sono stati ancora formulati, nelle prossime settimane il pubblico di Barbara D’Urso potrebbe assistere a nuovi interessanti risvolti di questo nebbioso conflitto familiare.