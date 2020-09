La fidanzata di Massimiliano Morra contro Adua Del Vesco: "Povera santa infelice"

Il Grande Fratello Vip è iniziato da meno di ventiquattro ore ma ha già iniziato a far discutere e a tenere milioni di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo. In particolare ha fatto molto parlare la presenza di due attori famosi e amati del mondo dello spettacolo ovvero Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. I due ragazzi sono stati fidanzati per un anno ma poi la loro storia d’amore è finita non nel migliore dei modi.

I due ragazzi, non appena varcata la porta rossa, hanno avuto un confronto e la possibilità di potersi chiarire prima di iniziare insieme la loro esperienza nel famoso reality. Alfonso Signorini li ha messi sin da subito uno di fronte all’altro, dopo ben due anni di assoluto silenzio. Massimiliano Morra si è dimostrato dispiaciuto e pentito per il modo in cui sono andate le cose ma Adua invece si è mostrata restia a credere al pentimento dell’ex.

Tuttavia sia Adua che Massimiliano sono fidanzati fuori dalla casa e proprio la fidanzata di Morra ha commentato questo primo confronto tra i due ex. Dalila Mucedero, infatti, ha voluto subito esprimere la sua opinione utilizzando le stories del suo profilo Instagram. “Il vero essere di una persona esce fuori col tempo”, sono state le parole di Dalila, che ha poi continuato dicendo che anche se all’inizio una persona si presenta come la “povera santa infelice della situazione”, il tempo rivelerà la vera essenza di quella persona.

La fidanzata di Massimiliano Morra ha inoltre insinuato dell’altro. Alla fine del suo messaggio ha scritto che nella vita bisogna avere coerenza e che ieri sera, secondo lei, quest’ultima è venuta a mancare. Nel frattempo, all’interno della Casa più spiata d’Italia, Adua Del Vesco si è confidata con Matilde Brandi alla quale ha raccontato della sua passata relazione con Morra. La bella attrice messinese ha raccontato di aver bloccato Massimiliano due anni fa e che da quel momento tra di loro non c’è stato più nessun contatto.

Nonostante Adua abbia ammesso che per lei sia stata una storia importante, ha raccontato che lui era molto concentrato su sè stesso. “Lui è una persona molto egoriferita, narcisista al massimo, pensa solo a sé stesso”- sono state le parole di Adua, che ha confidato a Matilde di essere dispiaciuta per il suo atteggiamento così duro di ieri sera ma che lei si sente molto diversa da lui.