La fake-news sulla morte del marito di Mara Venier fa infuriare la conduttrice

“È morto il marito di Mara Venier”: sono queste le parole pubblicate da una testata web appena qualche ora fa. Una frase breve, concisa e lapidaria che non lascia spazio a dubbi di sorta, anche se non riporta la fonte, che evidentemente non è ufficiale. Si tratta infatti di una notizia completamente falsa, inventata di sana pianta sulla base del nulla, visto che dopo un periodo di malattia, adesso Nicola Carraro sta più che bene.

Il 79enne ex produttore e imprenditore è da vent’anni il marito di Mara Venier, la quale, com’è facile immaginare, è andata su tutte le furie per la fake news. Complici i social, la bufala si è diffusa sul web alla velocità della luce e alla nota conduttrice di “Domenica In” sono cominciati ad arrivare decine e poi centinaia di messaggi di cordoglio.

Mara Venier furibonda sui social

A far sapere che si trattava di una bufala è stata la stessa Mara Venier, che nel pomeriggio ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram lo screenshot della notizia accompagnandolo con un durissimo, legittimo sfogo. La donna ha spiegato che suo marito non solo è vivo, ma sta anche benissimo, fatta eccesione per un banale mal di denti.

“Ma che ca**o scrivete? Vergognatevi!”, ha tuonato, facendo sapere inoltre che è dalla mattina che continua a ricevere messaggi di condoglianze e che ovviamente all’inizio è caduta dalle nuvole. Ad accompagnare il messaggio di zia Mara, anche degli hashtag piuttosto eloquenti come “#megratto” e “#taccivostra”. Non è dato sapere se la Venier passerà alle vie legali contro la testata che ha pubblicato la bufala, anche perché può essere che l’errore sia stato fatto in buona fede.

Nicola Carraro e Mara Venier comunque stanno bene e, anzi, lo scorso giugno hanno festeggiato quattordici meravigliosi anni di matrimonio. Pur essendosi conosciuti già grandi, il loro è stato – ed è – un amore appassionato e forte come quello di due ragazzini. “Sono pronta a risposarlo domani“, ha fatto sapere di recente la conduttrice in un’intervista.