La Dottoressa Giò, Selvaggia Lucarelli prende in giro Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è stata la protagonista principale di ieri domenica 13 gennaio 2019, prima con la sua Domenica Live e poi con la prima puntata della fiction attesissima La Dottoressa Giò. Non tutti però sembrano aver gradito il ritorno alla recitazione di Carmelita e infatti Selvaggia Lucarelli ha voluto ironizzare sulla rivale televisiva.

“Mi sa che oggi dopo la visione degli ascolti ci vuole La Dottoressa Giò che soccorra Barbarella” ha infatti chiosato Selvaggia con un chiaro riferimento ai pochi fan che hanno deciso di concentrarsi su Carmelita. Sembra infatti che poco più di 3 milioni di spettatori hanno seguito le gesta della dottoressa mentre su Rai 1 ha vinto pienamente la partita Napoli contro Sassuolo con ben 3 milioni e mezzo di telespettatori.

Nonostante tutto però la diretta interessata Barbarella oggi, 14 gennaio 2019, si è dimostrata molto contenta e ha gioito sul suo profilo Instagram ringraziando tutti coloro i quali hanno deciso di seguirla nuovamente nella fiction tanto cara alla conduttrice. Convinta dei bassi ascolti la stessa ha precisato di essere invece al settimo cielo per la sua Domenica Live che, nonostante abbia cambiato orario di messa in onda, è sempre molto seguita.

Tra lei e Selvaggia Lucarelli sono anni che le cose non vanno per il verso giusto ma anzi, le due si sono spesso attaccate con botta e risposta pesanti sui social. Ultimamente la stessa D’Urso aveva addirittura querelato la giornalista parlandone in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ma non è bastato per frenare l’atteggiamento di Selvaggia nei suoi confronti.

Non ci resta dunque che attendere per vedere se anche questa volta Barbarella vorrà dire la sua contro il giudice di Ballando oppure glisserà sull’argomento aspettando intensamente la messa in onda della seconda puntata de La Dottoressa Giò che andrà in onda domenica prossima 20 gennaio 2019 sempre su Canale 5.