La dieta ferrea di Jennifer Lopez: alimenti biologici e niente zuccheri

Jennifer Lopez è una donna dalle mille risorse: cantante, attrice, ballerina, produttrice discografica e imprenditrice. Nonostante i numerosi impegni si mostra, sia sui social che in pubblico, sempre impeccabile. Sicuramente un’artista del suo calibro avrà un folto team di persone che si occupano della sua bellezza, ma pare che il suo fisico tonico sia frutto di un duro allenamento e di una dieta molto ferrea.

A svelare i segreti della star internazionale ci pensa la sua coach Tracy Anderson, in un’intervista rilasciata per Byrdie.com. La personal trainer rivela che il fisico scultoreo della Lopez è frutto di un allenamento pensato apposta per lei e di una dieta specifica.

Il regime alimentare di Jennir Lopez è basato su un equilibrio tra proteine di altissima qualità e cibi freschissimi, che sono ricchi di nutrienti. Tutti gli alimenti che arrivano sulla sua tavola, in particolare le verdure, che la star mangia in grosse quantità, sono di origine biologica. Jennifer non mangia nulla di industriale.

Inoltre, la coach Anderson ci tiene a precisare che Jlo, non beve mai nessun tipo di alcool, non fa eccezione nessun evento importante o brindisi per qualche occasione speciale, l’artista non cede mai. Infine, la personal trainer conclude l’intervista rivelando nel dettaglio il rigido menù giornaliero della Lopez.

Per colazione beve un caffè decafeinnato, in quanto la caffeina è un’altra sostanza che ha eliminato completamente dalla sua alimentazione, e un centrifugato proteico. Per pranzo, invece, mangia molte verdure, sia cotte che crude, a cui accompagna un alimento proteico.

Pare che Jennifer ami in modo particolare il salmone, ma mangia anche altri tipi di pesci, carni bianche e formaggi magri. A cena il pasto è molto simile al pranzo, ci sono ancora molte verdure accompagnate da un alimento proteico, solo che vi si aggiunge un piatto di cereali o quinoa.