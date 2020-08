La denuncia shock di Elettra Lamborghini: "Ci sono vip che hanno il Coronavirus ma non dicono nulla"

Le recenti dichiarazioni di Elettra Lamborghini, icona pop ed ereditiera dell’omonima casa automobilistica di lusso, hanno sollevato un vero e proprio polverone mediatico. La Lamborghini, infatti, nelle ultime stories pubblicate sul suo seguitissimo profilo Instagram ha rivelato quello che sul web si mormorava già da giorni ma che nessuno si era preso la responsabilità di affermare con certezza, ovvero che in giro ci sarebbero dei veri “untori” di Coronavirus.

Le scioccanti dichiarazioni di Elettra Lamborghini su alcuni vip positivi al Covid

Elettra Lamborghini ha raccontato di avere molti amici di Bologna che sono tornati positivi dalla Sardegna dopo una vacanze trascorsa tra party di lusso e discoteche affollate. Dopo aver effettuato il tampone ed essere risultati positivi al Covid-19, tuttavia, questi ragazzi si sono chiusi in casa per trascorrere la quarantena lontano da parenti e amici, così da non infettare nessuno.

Questa dovrebbe essere la prassi eppure, ha rivelato la Lamborghini, ci sono tanti personaggi famosi che, pur essendo rientrati dalla Sardegna positivi al Coronavirus, non hanno informato nessuno della cosa. Questo ci potrebbe anche stare, in quanto anche i vip hanno diritto alla loro privacy, ma la cosa grave è che stando a quanto rivela l’ereditiera, questi personaggi continuano ad andare in giro come se niente fosse.

Fanno la vita di sempre, insomma, col rischio di trasmettere il Covid-19 a tutti quelli che incontrano e che sono ignari del pericolo. Proprio per proteggersi da persone così, Elettra Lamborghini ha fatto sapere che in occasione del suo imminente matrimonio con il dj olandese Afrojack, che si svolgerà il 6 settembre sul lago di Como, prenderà delle drastiche misure di prevenzione.

“Chiederò a tutti gli invitati di sottoporsi a un tampone massimo tre giorni prima dell’evento” ha dichiarato la spumeggiante pop-star. “Non sono contenta di chiederlo ma sarà così” ha concluso, decisa.