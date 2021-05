La dedica di Raimondo Todaro a Francesca Tocca per la festa della mamma

Domenica 9 maggio è stata la festa della mamma, colei che ci genera dandoci la vita. Una giornata molto particolare in cui tutti hanno festeggiato. I personaggi dello spettacolo non ne sono esenti e, proprio in questa occasione, Raimondo Todaro, celebre ballerino e coreografo, ne ha approfittato per fare gli auguri di questa festa alla sua ex moglie, Francesca Tocca con una bellissima dedica sui social. Vediamo cosa le ha scritto.

Nonostante non stiano più insieme da diverso tempo, i due hanno mantenuto un rapporto splendido e a fare da collante è proprio la loro figlia Jasmine. In occasione della festa della mamma, Raimondo Todaro ne ha approfittato per fare un personale augurio, non solo alla sua mamma, ma anche a Francesca Tocca.

Affidandosi al suo profilo Instagram, ha colto l’occasione per scrivere queste dolci parole alla madre di sua figlia: “Auguri a tutte le mamme. In particolare alla mia e alla mamma della mia meravigliosa Jasmine”. La bambina sembra aver vissuto abbastanza bene la separazione tra i due, dal momento che, nelle foto che compaiono sui social, sembra molto serena e tranquilla.

Inoltre, sempre per festeggiare la festa della mamma, Jasmine, come Francesca Tocca ha mostrato sulle sue stories di Instagram, le ha scritto una lettera regalandole un cuore, che la ballerina ha accompagnato con “amore di mamma”, segno di aver apprezzato molto il gesto fatto dalla sua piccola.

Nella giornata dedicata a tutte le mamme, la ballerina di “Amici” ha ricevuto ben due doni, il primo dalla figlia come ha fatto vedere nelle stories e il secondo dall’amica e collega Federica Panzeri facendole trovare nel camerino dei biscotti, dolci e anche un biglietto d’auguri per omaggiarla in questo giorno. In questo periodo, la Tocca è impegnata con la finale del talent che andrà in onda sabato 15 e decreterà il vincitore, mentre Todaro si occupa della figlia.