La Contessa De Blanck prende a schiaffi Enock: la rabbia del web

Continua a far discutere il comportamento della Contessa Patrizia De Blanck nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L’anziana nobildonna, infatti, prima ha fatto discutere per la mancanza di igiene personale, poi per quel suo “Enorg” usato per chiamare Enock Barwuah (chiaro anagramma di “negro”) e di recente anche per il racconto della violenza ai danni del compagno storico, finito addirittura in ospedale per colpa sua.

Il gesto gravissimo della Contessa: la violenza su Enock

Ma non è finita qui, perché adesso la De Blanck rischia grosso – persino l’espulsione dal reality show di Canale 5, tanto più che il tele-voto è stato annullato per via di importanti provvedimenti disciplinari che potrebbero riguardare proprio la nobildonna – a causa di un altro episodio gravissimo. Avrebbe infatti preso a schiaffi Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, che l’ha sempre trattata con grande rispetto.

Il condizionale è d’obbligo perché non esiste un filmato che mostri la scena, ma esistono le immagini degli altri inquilini che ne parlano tra loro e un video dove la Contessa stessa ammette di averlo fatto. Ha raccontato infatti a Stefania Orlando e a Dayane Mello che lei stava parlando con Tommaso quando Enock si è messo davanti a braccia aperte. Lei lo voleva spostare e si è arrabbiata molto.

Così, ha spiegato candidamente: “Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato”. A parlare dell’episodio in questione sono stati anche Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Il primo, che era presente, ha raccontato agli amici che le sberle a Enock non sarebbero state scherzose, bensì schiaffi pesanti, forti.

La Ruta e il figlio di Alba Parietti hanno tentato di prendere le difese della Contessa, affermando che per lei è particolarmente difficile, vista l’età, continuare a stare rinchiusa nella Casa, e che comincia a essere stanca. Ma Tommaso ha fatto notare come nessuno la obblighi in tal senso. E il pubblico sui social non solo è d’accordo con lui, ma invoca anche la qualifica della donna.