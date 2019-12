La confessione di Wanda Nara: “Soffro la differenza d’età con Mauro Icardi"

Un personaggio costruito col tempo, un’icona di sensualità ed eleganza; si parla di Wanda Nara, madre di cinque figli, e moglie del campione dell’Inter, Mauro Icardi. Wanda ha dimostrato col tempo di saper conquistare anche lei un posto di diritto, nel mondo dello spettacolo, non solo grazie alla sua fisicità, ma anche grazie alla sua determinazione, e voglia di imparare sempre cose nuove.

Insomma la Nara appare un personaggio che col tempo ha saputo costruirsi per bene, convincendo il pubblico e non solo, anche i suoi colleghi apprezzano molto la donna, che tra mille impegni trova sempre modo di costruirsi professionalmente. Infatti il suo salto di qualità è avvenuto proprio da poco, quando la donna è passata da opinionista sportiva, ad opinionista del noto reality show “Grande Fratello“, scelta dal nuovo conduttore di questa edizione, Alfonso Signorini.

La Nara, in un’intervista lasciata a “Repubblica” afferma infatti che il programma succitato è sempre stato per lei motivo di curiosità, ma per ovvie ragioni (la presenza dei cinque figli), non ha mai avuto il coraggio di cimentarsi. Questa volta invece sembra molto convinta, dei suoi mezzi, e delle sue possibilità, determinata a non deludere l’opportunità concessagli da Signorini, nonostante il grande impegno che dovrà dedicare al progetto.

In ultimo Wanda, spiega in maniera molto sincera e schietta, il motivo per la quale si mostra sempre in pose molto sexy e sotto certi aspetti provocatorie, affermando che in realtà, sente la differenza di età, di ben 7 anni, con il marito. A tal proposito infatti la Nara afferma: “La verità è che soffro la differenza d’ età con Mauro, ho sette anni più di lui. Ci tengo a essere sexy, anche sui social. Mi nascondo dietro un personaggio“.

Un affermazione che va oltre quindi il suo personaggio costruito, che mostra il lato umano della donna, del suo carattere, che per quanto cerca di mostrarsi forte e determinata, e schietta davanti alle telecamere, in realtà appare fragile, con dubbi e paure come tutte le donne, e madri.