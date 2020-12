La confessione di Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi

L’ex velino del telegiornale satirico “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli e la nota influencer persiana Giulia Salemi sono due degli attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip” più amati ed apprezzati.

I due ragazzi, una volta uscita volontariamente dal programma televisivo la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci con cui Pierpaolo ha avuto un rapporto molto particolare e discusso, sembrano aver molto legato tanto da far sperare la nascita di una storia d’amore gli affezionati telespettatori del programma televisivo di Canale 5.

Oggi pomeriggio il loro amico Tommaso Zorzi ed altri inquilini della casa più spiata di Italia hanno, per l’appunto, organizzato un falò di confronto per far sì che Pierpaolo e Giulia possano far chiarezza e comprendere realmente la portata dei loro sentimenti.

L’ex concorrente di “Temptation Island” Andrea Zenga ha infatti fatto notare ai due ragazzi come tra loro ci sia una forte complicità,osservabile ed individuabile anche dall’esterno. Questo aspetto che non è stato in nessun modo smentito dalla stessa Giulia. La nota modella persiana ha infatti ammesso che Pierpaolo è una persona caratterialmente molto compatibile con lei e con cui ha la possibilità di parlare di tutto, ridere e scherzare non sentendosi giudicata cosa che non le succedeva da diverso tempo.

Giulia ha però sottolineato come stia vivendo tutto questo con grande amicizia e in maniera serena, non avendo in alcun modo dei secondi fini o la volontà di creare un altro tipo di rapporto con Pierpaolo. Queste le sue eloquenti parole: “Non vado oltre per non rovinare l’amicizia, ma è spontaneo. Non prendo neanche in considerazione di andare oltre”.

Anche Pierpaolo, alla domanda diretta di Tommaso, ha negato con un sorriso molto imbarazzata che Giulia gli piaccia pur ammettendo che con lei ci sia un feeling molto speciale.