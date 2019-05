La confessione di Melissa Satta: “Con Boateng è finita”

Negli ultimi mesi, in più di una circostanza si erano sollevati dei dubbi sulla reale tenuta della coppia formata da Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Stando ai rumors, le cose tra i due non giravano più come una volta. Ora a rendere ufficiale la loro definitiva rottura è stata l’ex velina per mezzo di un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

Dopo settimane di bocche cucite, la 33enne showgirl nata a Boston è uscita allo scoperto raccontando come stiano veramente le cose tra lei e il marito. “Con Boateng è finita. Non è mai bello quando finisce una storia d’amore, ma oggi siamo in serenità. Questo è già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il goal più bello come nostro figlio” ha raccontato ai microfoni della rivista diretta da Alfonso Signorini.

L’ex velina di Striscia la Notizia, al momento ancora a Dubai, ha aggiunto che quello che sta ora attraversando è uno dei momenti più delicati della sua vita. A starle accanto c’è però il figlio e una parte della famiglia di Boateng, con cui continua ad essere in buoni rapporti.

Proprio la loro presenza la rende più speranzosa, anche perché fino ad oggi non si era mai ritrovata a considerare quello che è il concetto di famiglia allargata. Avelina e Jerome, fratelli dell’ex marito, le sono rimasti accanto con i rispetti figli, che in questo periodo molto delicato continuano a vedersi con Maddox, aiutandolo a superare la fine del matrimonio dei genitori.

Grazie a questa serenità raggiunta, Melissa Satta ha modo di potersi concentrare su se stessa, riflettendo su quello che davvero vorrebbe per il suo avvenire. Al momento ha bisogno di fare il punto della situazione, quindi non si pone come obiettivo quello di potersi di nuovo innamorare e legarsi ad un altro uomo. “Amo mio figlio, e mi sento per la prima volta fidanzata con me stessa” ha precisato la modella di origini sarde.