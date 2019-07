La confessione di Meghan Markle sulla sua vita con Harry: "Non rendono facile il mio matrimonio"

La vita di coppia è sempre difficile, c’è sempre qualche piccolo o grande attrito da superare, qualche periodo difficile da combattere, o qualche rapporto da recuperare, e questo non fa eccezione per le famiglie reali. Il matrimonio di Meghan Markle con il principe Harry, infatti, è sempre stato costellato da piccoli problemi e critiche, sia interne che esterne al Palazzo Reale.

L’attrice ed attuale duchessa di Sussex, da quando ha preso in sposo il principe Harry, è sempre stata al centro dell’attenzione dei principali tabloid inglesi per svariati motivi, che vanno dalle spese eccessive ai fini di ristrutturare la residenza in cui hanno intenzione di andare a vivere insieme al piccolo Archie, finendo con i rapporti, sotto certi aspetti molto freddi, nei confronti della coppia di cognati, duchi di Cambridge, Kate e William.

E sembra che tutto questo per la Markle diventi sempre più pressante, sempre più stressante; a riprova di tale affermazione è stata proprio una frase che ha enunciato la duchessa durante la presentazione del nuovo live action targato Disney “Il re Leone” dove sia Meghan che Harry hanno presenziato alla première londinese.

All’evento hanno partecipato tante star di fama internazionale, tra cui anche Pharrell Williams, che ha anche elogiato con tanti complimenti la famiglia che hanno creato Harry e Meghan, affermando a tal proposito: “Sono così felice per la vostra unione, l’amore è strabiliante. È meraviglioso. Non datelo mai per scontato, ma nel clima di oggi giorno è davvero significativo per tanti di noi. Vi incoraggiamo, ragazzi“.

Meghan è parsa sorridente e felice per le meravigliose parole che ha riservato il cantautore nei confronti suoi e del marito ed ha risposto al commento:”Grazie, non rendono facile il mio matrimonio“. La domanda è sorta spontanea a tante persone: a chi o cosa si riferiva la bella Meghan con quella frase? Forse si riferiva ai tabloid internazionali, che con occhio vigile captano ogni singolo movimento della duchessa, privandola di ogni qualsivoglia forma di autonomia e privacy.

Oppure, secondo le tante teorie che circolano, pare che la Markle si riferisca anche alla famiglia reale, che magari risulta in qualche modo troppo invadente nella vita di coppiadei duchi di Sussex. C’è il rischio però che la Markle, a seguito di questa dichiarazione sotto certi aspetti poco felice, possa aver solo peggiorato la situazione, laddove il suo intento era quello di migliorarla.