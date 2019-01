La confessione di Giulia De Lellis: "Nella mia vita ho letto due libri"

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis in questi anni è diventata famosa al pubblico anche grazie a una dichiarazione. Infatti, l’influencer, durante la sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha rivelato di non aver mai latto un libro nella sua vita.

Per questo motivo è stata chiamata dalla Gialappa’s Band, conduttori di Mai Dire Grande Fratello Vip, per la loro trasmissione “Mai Dire Talk”. In questa circostanza, Giulia De Lellis partecipa anche a un piccolo spazio dove vengono invitati degli ospiti che parlano dei loro libri. Nelle ultime ore però l’ex fidanzata di Andrea Damante ha dichiarato che in realtà nella sua vita ha letto due libri.

La dichiarazione di Giulia De Lellis

Con varie Instagram stories, la fashion blogger confessa la verità: “Devo dirvi assolutamente una cosa. Una cosa che scioccherà alcuni di voi. Io ho mentito a tutta Italia, proprio a tutti in tv e sui social. Io ho detto ‘Non ho mai letto un libro’. In realtà io un libro l’ho letto, anzi due”.

Successivamente Giulia De Lellis fa anche il nome dei libri: “Ok, non avrò letto chissà quante pagine, chissà che dimensioni. Però ho letto un libro che a me è piaciuto tantissimo, forse perché era piccolo, perché era rosa. ‘The Little Pink Book’, e più che un libro è una piccola guida. Il primo che ho letto è stato sulle borse. Quando ho scoperto quello delle scarpe ho letto anche quello”.

Giulia De Lellis ha voluto, con queste storie su Instagram, scherzare sulle sue stesse vecchie dichiarazioni. Nel corso del Grande Fratello Vip non ha mostrato un grandissimo bagaglio culturale, ed è diventata anche famosa per le sue innumerevoli gaffe. Nonostante questo, la ex di Andrea Damante sembra saper attirare l’attenzione dei telespettatori e dei suoi fan.