La confessione di Edoardo Tavassi: “Soleil mi piace da morire”

Edoardo Tavassi è stato intervistato a Radio Radio durante il programma Non succederà più, e ha rilasciato delle dichiarazioni inedite. Il fratello di Guendalina, uno dei concorrenti più in vista dell’Isola dei Famosi, dice di credere che Soleil sia solo un sogno, ma non c’è alcuna possibilità che si realizzi. Con Mercedesz Henger c’è sempre un “ma” in mezzo. Da Lory Del Santo preferisco starle lontano. La conoscenza con Jeremias e Gustavo Rodriguez, è stata una delusione. Edoardo Tavassi ha smentito una voce secondo cui dovrebbe partecipare al programma Lol Chi ride è fuori 3. Nessuno lo ha contattato, ha detto lo stesso Tavassi, semplicemente perché non è un comico. Se arrivasse una chiamata di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 7, cosa potrebbe succedere? Bene, in quel caso sarebbe una storia completamente diversa.

Durante la partecipazione a l’Isola dei Famosi, dice: “dal momento che non ho mai sperimentato la realtà televisiva, non avevo idea di cosa sarebbe successo durante il programma in diretta. Ero completamente me stesso“. Ha spiegato che non aveva idea di come poteva essere sotto i riflettori e che era entusiasta di sperimentarlo per la prima volta. “Ho visto qualcuno che, quando non c’era la telecamera e non veniva ripreso, sembrava essere una persona normale. Tuttavia, quando vedeva la telecamera cambiavano personaggio della scena. Tra queste c’era Lory Del Santo, stava dormendo e quando è arrivata la telecamera ha iniziato a fare un monologo.

Il suo viaggio sull’Isola nel 2022 è stato un successo. Poi, pochi giorni prima della finale, dove era uno dei favoriti alla vittoria, è finito per essersi infortunato e ha dovuto abbandonato la competizione. I problemi fisici al ginocchio hanno iniziato a manifestarsi dopo aver colpito uno scoglio in acqua. Il dolore è durato solo due giorni: “ho dovuto arrendermi perché, secondo la diagnosi, ho danneggiato il menisco e devo operarmi”.

Con Mercedesz Henger in effetti, c’è stato un approccio e poi un allontanamento. In un primo momento sembrava che tra Tavassi e la giovane donna potesse nascere qualcosa che andava oltre la semplice amicizia. Edoardo iniziò ad avere dei sospetti, insinuando che la ragazza potesse avere un piano e che forse non era stata così sincera come sosteneva. Le accuse e le controversie sono arrivate al culmine..

E oggi, qual è il tuo rapporto con lei, gli è stato chiesto durante l’intervista radiofonica: “Mercedesz e io abbiamo litigato perché ho una natura sospettosa. Lei è attraente e ha tutto ciò che si può desiderare. Mercedes la sento, l’ho vista e ci siamo incontrati in un locale dove c’erano molte persone. Hanno conversato e si sono divertiti.. Lei è di Milano e io sono di Roma, e questo senso di distanza non mi convince”.

Anche se per qualche giorno, in Honduras, ha incontrato Soleil Sorge, la controversa protagonista del GF Vip 6. Edoardo Tavassi rivela: “Soleil è il mio ideale esteticamente e la adoro. Con lei non accadrà nulla, perché non mi considera per niente, quindi non ho alcuna possibilità di attirare la sua attenzione. Penso che sarei l’ultima persona sulla Terra che guarderebbe a ripensarci con rammarico”.