La confessione di Amedeo Goria: "Mi incuriosiscono le trans"

Amedeo Goria ha ottenuto recentemente una nuova notorietà televisiva grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip“. Da quel momento in poi è riuscito a conquistare le prime pagine dei settimanali di gossip per la relazione con la modella Vera Miales e per le rivelazioni sulle sue routine sotto le lenzuola.

In una intervista al settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, il giornalista ammette che sulla sua sfera privata ci sarebbe stato un abuso di chiacchiericcio: “Lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: ‘Più sesso per tutti!’. Ed è il mio unico vizio“.

Senza peli sulla lingua, Amedeo rivela che riesce a mantenere vivo la passione in una relazione solamente se riesce a vivere in una coppia aperta, ma per lui però non si tratterebbe di scambismo ma di semplice trasgressione. In seguito sottolinea che riesce ancora a mantenere i ritmi giovanili, sottolineando come l’astistenza farebbe malissimo al sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario.

Dopo l’addio con Vera Miales, l’ex vippone sottolinea di essersi subito buttato nella mischia: “Non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi. Ma non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio. Ora con Vera Miales è finita, anche se siamo rimasti buoni amici. E tuttavia non escludo che in futuro potremo tornare insieme”.

Parlando della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, dichiara che la sua concorrente preferita nella Casa della sesta edizione del reality è stata Soleil Sorgè, oltre ovviamente Ainett Stephens: “Sole mi ha preso di testa, con lei parlavo di tutto. Insieme organizzavamo giochi e scherzi. Non solo per la sua bellezza, lei mi piace come persona, è una donna molto intelligente”.