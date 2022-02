Davanti alla malattia siamo tutti uguali e i personaggi famosi non sono risparmiati dal dolore e dalla sofferenza. E’ questo quello che il cantante Gigi D’Alessio, la cui vita non è costellata solo da successi ma, come tutti gli esseri umani, da ferite che rimarranno per sempre aperte nel suo cuore, ha lasciato intendere.

Si, perchè suo fratello Pietro D’Alessio, dopo aver combattuto da vero guerriero contro il cancro ai polmoni incurabile che lo ha colpito, si è dovuto arrendere alla malattia. Purtroppo nel 2011 il tumore ha preso il sopravvento e Pietro non ce l’ha fatta.

Il racconto straziante di Gigi D’Alessio

“Ho provato di tutto per aiutarlo, credo che a volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo. Per certe cose bisogna lasciare a Dio la decisione. La cosa importante è la prevenzione e curarsi, bisogna volersi bene”, ha dichiarato Gigi.

Dietro il successo, la ostentata felicità e i sorrisi del napoletano che bene conosciamo, si nascondono tanti momenti di atroce dolore. Gigi sa bene che combattere un tumore significa sottoporsi a chemioterapia e radioterapia che, spesso,diventano più invasive della malattia stessa, per cui forse, trattandosi di tumore incurabile, avrebbe risparmiato al fratello così tanta sofferenza. I fan, ovviamente, sono stati duramente provati dalla sua toccante dichiarazione.

Forse non tutti sanno che Pietro lavorava proprio nello staff del fratello. Anche il padre di Gigi lavorava insieme a lui, suonando le tastiere e, quando il membro della loro famiglia è morto, per tutti è stato un vero colpo al cuore. Il neomelodico, fino alla fine, non ha mai abbandonato suo fratello Pietro, condividendo con lui anche i suoi ultimi giorni. Una famiglia legata nella musica, che si è unita anche in un profondo lutto.

Dopo la storia con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio sta per coronare il sogno di diventare padre per la quinta volta. La sua nuova compagna Denise Esposito, è incinta di un figlio del cantante. Anche i suoi due figli maschi, avuti dalla prima moglie, stanno vivendo un periodo davvero felice lavorativamente e sentimentalmente. Mentre Claudio ha avuto la terza figlia Giselle, Luca è uno degli allievi più brillanti della scuola di Amici di Maria De Filippi, portando alto il nome del suo papà e sono certa che lo vedremo presto in finale.