La conferma di Sonia Bruganelli: "Non sarò al GF Vip 7. Soleil? Faremo qualcosa insieme"

Nei mesi scorsi Sonia Bruganelli non ha mai chiuso alla possibilità di prendere parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip” nel ruolo di opinionista. Difatti, in una intervista, afferma di essere pronta a dire di “sì” ad Alfonso Signorini qualora fosse l’unica ad avere quella posizione negli studi di Canale 5, escludendo quindi di voler condividere la sedia con la sua rivale Adriana Volpe.

Nonostante queste affermazioni però la moglie di Paolo Bonolis pare aver deciso, forse in maniera definitiva, di chiudere le porte al “GF Vip 7“. Intervistata dal settimanale “Gente“, diretto da Rossella Rasulo, sottolinea come sarebbe poco credibile se partecipasse nuovamente al reality show di Alfonso Signorini.

L’ultima intervista rilasciata da Sonia Bruganelli

Nella seguente intervista Sonia, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, dichiara: “‘Al GF Vip’ mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv”.

Durante la sua permanenza al “GF Vip 6” Sonia ha stretto un bel legame con Soleil Sorgè, e non esclude che possano collaborare insieme nel prossimo futuro: “Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”.

Si parla infine del suo rapporto con Paolo Bonolis, ove rivela di considerarlo come una persona speciale e che, nonostante in questi anni sia stato corteggiato da molte donne: “Nessuno riuscirà a mettersi tra noi due. Questo è possibile perché io sono cresciuta con lui e lui è cambiato con me”.