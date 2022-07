La compagna di Enrico Brignano asfalta Sonia Bruganelli: "Non abbiamo i soldi di Bonolis!"

Ascolta questo articolo

Tutto ha avuto inizio con un post furioso pubblicato da Flora Canto sul suo profilo Instagram. Nel post in questione, la compagna di Enrico Brignano denunciava indignata le mancanze di una nota compagnia aerea low cost, accusata di aver fatto vivere a lei e alla sua famiglia un’esperienza tremenda. Non solo infatti il volo era in incredibile ritardo, ma la Canto ha fatto sapere di non aver ricevuto alcuna assistenza né rimborso, e ha chiesto ai suoi followers di condividere le sue parole.

Qualche ora dopo, Sonia Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae a bordo del suo jet privato. Nulla di strano, visto che la famiglia Bonolis non usa quasi mai voli di linea (anche per via della disabilità di Silvia, la primogenita di Sonia e Paolo Bonolis), se non fosse che l’opinionista del Grande Fratello Vip ha accompagnato lo scatto con parole che sono inequivocabilmente una frecciatina nei confronti di Flora Canto.

Flora Canto mette a tacere Sonia Bruganelli: “Non li abbiamo quesi soldi… lei sì!”

“Giuro che prima o poi la smetto”, ha chiosato Sonia Bruganelli su Instagram, “per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

Immediatamente quanti hanno letto il post hanno taggato Flora Canto, facendole presente che la frecciatina era rivolta proprio a lei. La compagna di Enrico Brignano ha commentato in maniera molto ironica, asfaltando letteralmente la Bruganelli, come hanno fatto notare in molti.

“Ma fa benissimo!”, ha scritto Flora, “Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”. E stavolta Sonia non ha replicato in alcun modo… almeno per ora!