La Clerici pubblica dati Auditel di una sua edizione de’ "La Prova del Cuoco": la replica della Isoardi

Antonella Clerici, storica conduttrice del cooking show di Rai 1 “La Prova del Cuoco“, è tornata a far parlare di sé per un post condiviso nelle ultime ore sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove senza neanche tanti giri di parole è tornata a parlare dei strabilianti dati di ascolto che registrava la popolare trasmissione al tempo della sua conduzione.

La presentatrice, dopo quasi 18 anni di conduzione de “La Prova del Cuoco”, ha sorprendentemente deciso di abbandonare la trasmissione che l’ha consacrata al successo televisivo, lasciando così il timone a Elisa Isoardi che, nonostante gli sforzi fatti, non riesce a replicare i dati di ascolto delle passate edizioni del programma.

Antonella Clerici e la frecciatina a Elisa Isoardi

Per mesi sono stati tanti i rumors che parlavano di una certa rivalità tra la Clerici e la Isoardi, ma in più occasioni le due conduttrici hanno chiarito che tra loro non c’è alcun dissapore. Nonostante i buoni propositi, Antonella, nelle ultime ore, ha lanciato una frecciatina alla nuova presentatrice del cooking show, pubblicando una foto su Instagram inerente gli ascolti raggiunti quando lei era alla conduzione.

La scelta di pubblicare questa partciolare immagine ha suscitato in molti il dubbio che Antonellina non ha solo nostalgia dei bei tempi, ma abbia forse voluto stuzzicare la Isoardi, tanto che a corredo dell’immagine ha scritto: “Ascolti di qualche anno fa oggi impossibili” – quindi ha aggiunto – “Come si evolvono gli ascolti e la tv di ieri. Passato prossimo e non remoto ma appartengono a un’era che non tornerà“.

Parole che hanno suscitato l’immediata reazione di Elisa Isoardi, che ha replicato dicendo: “Altri tempi, bei tempi“. Insomma, nonostante tutti gli sforzi di Elisa, la nuova stagione del cooking show di Rai 1 non riesce a decollare, facendo ancora una volta rimpiangere Antonella Clerici, Anna Moroni – che a “La Prova del Cuoco” ha preferito un programma su Rete 4 – e tanti altri storici personaggi del celebre programma.