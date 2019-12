La classifica dei vip più seguiti sui social network

L’Osservatorio Social Vip, struttura che si dedica a monitorare la crescita dei personaggi famosi sui rispettivi social network, ha delineato una specifica classifica dei personaggi italiani più influenti presenti nei tre social network principali: Facebook, Instagram e Twitter.

Secondo il redattore della classifica, Stefano Chiarazzo, “le classifiche su Facebook e Twitter restano stabili. I profili in maggiore crescita nella classifica generale beneficiano dunque di Instagram, oggi il più forte tra i social tradizionali”. Top performer nel corso del 2019 è stato Fedez, il cantante marito di Chiara Ferragni nel corso dell’ultimo anno ha acquisito la bellezza di 1.4 milioni di followers, tutti principalmente su Instagram.

Classifica Top 50 dei Vip su Instagram

Ai vertici della classifica troviamo Belen Rodriguez (con i suoi 9,1 milioni di followers), seguita da Fedez (8,7 milioni di followers) che ha superato Ruggero Pasquarelli (8 milioni di followers) sceso al terzo posto, al quarto posto della classifica vi è la giornalista sportiva Diletta Leotta (5,6 milioni di followers). Elettra Miura Lamborghini rimane stabile al quinto posto con i suoi 4,7 milioni di followers, davanti alla presentatrice televisiva di Canale 5 Alessia Marcuzzi (4,5 milioni di followers).

Alla settimana posizione vi è Giulia De Lellis (4,4 milioni di followers), che rispetto allo scorso anno è scesa di 4 posizioni, segue poi Emma Marrone (4,2 milioni di followers) e alla nona posizione troviamo il suo ex fidanzato Stefano De Martino (4,2 milioni di followers). Chiude la classifica Michelle Hunziker con 4.2 milioni di followers. Rispetto allo scorso anno Melissa Satta e Cecilia Rodriguez non si trovano più nella Top Ten. In forte crescita troviamo Ultimo (crescita di 1.6 milioni di followers e ben 59 posizioni).

Facebook e Twitter

Laura Pausini rimane ai vertici della classifica di Facebook con i suoi 6.9 milioni di fan. Anche il resto della classifica rimane invariata, seguono infatti: Belen Rodriguez, Ruggero Pasquarelli, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Vasco Rossi, Emma Marrone, Frank Matano, Luciano Ligabue e Lodovica Comello.

Jovanotti si trova al comando della classifica con 3,8 milioni di fan, seguito da altri tre cantanti: Laura Pausini, Emma Marrone e Ligabue. Troviamo poi Michelle Hunziker seguita da J Ax, Fedez, Savino, Marco Mengoni ed Alessia Marcuzzi.