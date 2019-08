La Cassazione ha deciso: Berlusconi deve ricevere 60 milioni da Veronica Lario

La fine di un matrimonio ha spesso strascichi dolorosi, ma può comportare tutto sommato dei vantaggi. Come per esempio quello di non dover più sopportare i difetti di un uomo ricco e godere comunque del suo denaro. Veronica Lario deve averlo pensato quando, alla fine del suo matrimonio con Silvio Berlusconi, si è vista assegnare la favolosa cifra di 1 milione e 400 mila euro. Non si tratta di una cifra una tantum e nemmeno annua, ma di un assegno mensile assegnato a vita.

A quel punto, il Cavaliere non ha gradito la scelta dei giudici, ritenendo la cifra esagerata anche per un Paperone come lui, e ha iniziato una battaglia legale. La Cassazione gli ha dato ragione, come aveva già fatto la corte di Appello.

Le motivazioni della sentenza

I giudici hanno stabilito che la cifra non è semplicemente esosa: gli assegni di mantenimento sono addirittura non giustificabili nella totalità della somma. Alla Signora Lario, alla fine del matrimonio, non era dovuto nulla, perché già viveva in condizioni di “assoluta agiatezza” grazie ad un patrimonio personale interamente costituito grazie alla generosità di Silvio Berlusconi.

Secondo la sentenza, Silvio sarebbe stato un marito generoso e giusto e avrebbe riconosciuto la preziosa funzione della moglie all’interno della famiglia, ricompensandola economicamente durante tutto il periodo del matrimonio.

Quanto accumulato negli anni grazie a lui, ora le permettono di vivere più che serenamente. Inoltre, si legge che – se c’è uno squilibrio nelle situazioni economiche dei due ex – “non discende dall’impostazione della vita coniugale e familiare”. In poche parole, se la ex attrice non è ricca quanto il magnate delle televisioni, non è di certo perché lui le ha tarpato le ali costringendola a fare la casalinga.

Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Raffaele, dovrà ora restituire tutti gli assegni ricevuti dal marzo 2014 fino alla sentenza della corte di Appello del 2017, che li aveva sospesi. Si tratta di diverse decine di milioni di euro, 60 milioni di euro interessi inclusi, nella speranza che la signora, nel frattempo, non li abbia spesi tutti.